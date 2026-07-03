Sandra Petković Novinarka rubrike Zabava Novinarstvom se bavi od 2017. godine, kada je prvo počela da piše za inostrane časopise o poznatima, da bi kasnije karijeru nastavila u domaćim selebriti magazinima. Osim toga bavila se kopirajtingom i kontentrajtingom kao i digitalnim marketingom. Završila Filološki fakultet u Beogradu, odsek ruski jezik i književnost.

Zorici Erić je iznenada otkazan nastup jer je drugi orkestar ponudio da radi za bakšiš. Ona je javno kritikovala kolege zbog ovakvog ponašanja i neprofesionalnosti u muzičkoj industriji.

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Nekadašnja pobednica emisije "Nikad nije kasno" Zorica Erić, doživela je neprijatno iskustvo jer joj je iznenada otkazan nastup. Ona je otkrila šta se krije iza otkazanog nastupa, pa je žestoko isprozivala kolege.

"Dobila sam poruku u kojoj mi se otkazuje tezga polovinom avgusta jer je, pazite sad ovo otac slavljenicine drugarice koji ima orkestar ponudio da rade za bakšiš. Pa j**** vam više m**** klošarsku. Pa zamislite da ja nekome otkažem i kažem j***** imam bolju ponudu. Ne znam šta je ljudi sa vama, ima li kraja vašem bezobrazluku. Jeste li vi normalni. J*** mi se za tezgu, nije to poenta, ali razlog, hello", napisala je Zorica, pa dodala.

Foto: Instagram/zorica_eric / Drustvene mreze +3 Galerija Zorica Erić

"Oslobođen 22. 8. Hvala divnim kolegama koji su nam skinuli tezgu. Svakako ću znati ko su, pa ću im javno zahvaliti još jednom."