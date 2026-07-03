POBEDNICA NIKAD NIJE KASNO ZAPENILA OD BESA: Pevačici otkazana tezga u poslednjem trenutku, hoće da se obračuna sa svima: Saznaću ko ste!
Nekadašnja pobednica emisije "Nikad nije kasno" Zorica Erić, doživela je neprijatno iskustvo jer joj je iznenada otkazan nastup. Ona je otkrila šta se krije iza otkazanog nastupa, pa je žestoko isprozivala kolege.
"Dobila sam poruku u kojoj mi se otkazuje tezga polovinom avgusta jer je, pazite sad ovo otac slavljenicine drugarice koji ima orkestar ponudio da rade za bakšiš. Pa j**** vam više m**** klošarsku. Pa zamislite da ja nekome otkažem i kažem j***** imam bolju ponudu. Ne znam šta je ljudi sa vama, ima li kraja vašem bezobrazluku. Jeste li vi normalni. J*** mi se za tezgu, nije to poenta, ali razlog, hello", napisala je Zorica, kaja je, kako se može osetiti i po tonu kojim je napisala objavu, veoma uznemirena i razočarana.
- Oslobođen 22. 8. Hvala divnim kolegama koji su nam skinuli tezgu. Svakako ću znati ko su, pa ću im javno zahvaliti još jednom - dodala je u sledećoj objavi.
Opela i po starijim kolegama
Podsetimo, nedavno je Zorica izazvala je buru na društvenim mrežama svojim iskrenim i žestokim kritikama na račun estradne scene. U objavi je Zorica otkrila da planira da se povuče iz pevanja, a njene reči o kolegama izazvale su brojne reakcije, o tome kako neko koristi zarad publiciteta decu.
- Jedva čekam da realizujem neke svoje poslovne planove i da prestanem da pevam. Ne mogu više da podnesem koliko je većina jadna i bedna, kako bi ste b**u dali za tezgu, koliko ste alavi na pare, koliko vam nije dosta nikad, koliko se volite i družite ciljano i samo da bi vas taj neko zvao na tezgu, koliko vam smetaju mladi pevači i svirači početnici, jer će vam neko uzeti tezgu - napisala je Zorica na mrežama.
- Koliko vas gosti j**u kao konje za sitne pare, koliko može da se radi dok ne pocrkate jer neko maše sa parama. Koliko ne znate da pevate i svirate, a glumite Bogom dane. Koliko ste naduvali cene kao da ste u najmanju ruku u vrhu estrade. Posebno ovi stariji kompleksaši na kraju karijere što hvataju poslednji voz pa se sa ovom mladom decom otimaju. Fuj. Odvratni ste. Foliranti - dodala je tada.
Borba sa porocima
Inače, Zorica je otvoreno govorila o tome kako se borila sa porocima.
- Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe.
Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge – rekla je ona za Grand svojevremeno.
Zorici Erić je iznenada otkazan nastup jer je drugi orkestar ponudio da radi za bakšiš.
Ona je javno kritikovala kolege zbog ovakvog ponašanja i neprofesionalnosti u muzičkoj industriji.
Nekadašnja pobednica emisije "Nikad nije kasno" Zorica Erić, doživela je neprijatno iskustvo jer joj je iznenada otkazan nastup. Ona je otkrila šta se krije iza otkazanog nastupa, pa je žestoko isprozivala kolege.
"Dobila sam poruku u kojoj mi se otkazuje tezga polovinom avgusta jer je, pazite sad ovo otac slavljenicine drugarice koji ima orkestar ponudio da rade za bakšiš. Pa j**** vam više m**** klošarsku. Pa zamislite da ja nekome otkažem i kažem j***** imam bolju ponudu. Ne znam šta je ljudi sa vama, ima li kraja vašem bezobrazluku. Jeste li vi normalni. J*** mi se za tezgu, nije to poenta, ali razlog, hello", napisala je Zorica, pa dodala.
"Oslobođen 22. 8. Hvala divnim kolegama koji su nam skinuli tezgu. Svakako ću znati ko su, pa ću im javno zahvaliti još jednom."