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Zorica Marković rekla je iskreno šta misli o Manetu Ćuruviji Kasperu, partneru pevačice Mine Kostić. Priznala je da joj se ne dopada, ali da ga lično ne poznaje, a sada je stigao njegov odgovor.

- Zorice, Zorice... Nisko jeste, jer me ne poznaješ, doduše, istini za volju, verovatno za to nikad nećeš imati priliku. Ali budući da znam koliko te moja Mina poštuje i da provereno znam da nisi loša osoba, neću ti zameriti. Da si živa i zdrava ti meni - napisao je Kasper na svom Instagram storiju.

Zorica: "Plašim se Kaspera"

Mediji bruje o ljubavnoj vezi pevačice Mine Kostić i njenog verenika Maneta Ćuruvije Kaspera, ali i o njenoj zdravstvenoj situaciji, s obzirom na to da je nedavno puštena iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".

- Ne dopada mi se Kasper. Pitala sam našu zajedničku drugaricu kako je Mina, rekla mi je da je dobro. Iznenađena jesam, ali donekle i razumem. Kakvo je vreme i kako živimo, možda svi tamo završimo. Ona je super prošla. Ustanove i postoje da bismo se lečili. A on mi se lik ne sviđa. Ne poznajem ga, ali mi deluje nekako hladno. Kada ga vidim, ja se uplašim. Ne znam da li je on doprineo njenom stanju, ne znam ništa o njihovoj vezi - rekla je Zorica iskreno, pa dodala: