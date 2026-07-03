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U domu pevača Maida Hećimovića i njegove supruge Ajle vlada neizmerna sreća i veliko slavlje, budući da su dobili četvrto dete. Nakon tri dečaka, njihova porodica postala je bogatija za jednu devojčicu.

Srećni roditelji su za svoju prvu ćerku odabrali veoma retko ime – Rima. Ovo žensko ime je arapskog porekla i nosi moćno značenje – "bela antilopa".

Maid Hećimović
Maid Hećimović Foto: Printsceen/Instagram

- Rodila se Rima! Mama, tata i braća te vole najviše na svetu. Dobro nam došla u našu veliku porodicu - napisao je ponosni otac Maid Hećimović.

Maid i Ajla su u skladnom braku od 2018. godine, a sada su svoju veliku i srećnu porodicu na najlepši mogući način upotpunili dolaskom princeze.

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