Maid Hećimović i njegova supruga Ajla dobili su četvrto dete, devojčicu kojoj su dali ime Rima
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PEVAČ POSLE TRI SINA DOBIO ĆERKICU: Devojčici dali veoma retko ime - ima veoma moćno značenje!
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U domu pevača Maida Hećimovića i njegove supruge Ajle vlada neizmerna sreća i veliko slavlje, budući da su dobili četvrto dete. Nakon tri dečaka, njihova porodica postala je bogatija za jednu devojčicu.
Srećni roditelji su za svoju prvu ćerku odabrali veoma retko ime – Rima. Ovo žensko ime je arapskog porekla i nosi moćno značenje – "bela antilopa".
Maid Hećimović Foto: Printsceen/Instagram
- Rodila se Rima! Mama, tata i braća te vole najviše na svetu. Dobro nam došla u našu veliku porodicu - napisao je ponosni otac Maid Hećimović.
Maid i Ajla su u skladnom braku od 2018. godine, a sada su svoju veliku i srećnu porodicu na najlepši mogući način upotpunili dolaskom princeze.
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