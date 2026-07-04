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Dok u ulozi televizijskog komentatora na Sverskom prvenstvu u Americi deluje opušteno i nasmejano, Bastijan Švajnštajger iza kulisa prolazi kroz jedan od najtežih perioda u privatnom životu. Kako prenosi nemački Bild, bivši fudbalski as usred je prave porodične drame, a u strogoj tajnosti vode se čak dva sudska postupka povodom razvoda od nekadašnje srpske teniserke i prvog reketa sveta Ane Ivanović.

Prema pisanju nemačkog lista, jedan postupak vodi se u Minhenu, a drugi na Majorci, dok su u centru spora alimentacija, podela imovine i starateljstvo nad njihovom trojicom sinova. Iako se detalji procesa čuvaju daleko od očiju javnosti, evropski mediji navode da se postupci i pregovori odugovlače, zbog čega interesovanje za sudbinu jednog od nekada najskladnijih i najglamuroznijih sportskih parova ne jenjava.

1/5 Vidi galeriju Ana Ivanović živi drugu mladost Foto: EPA Ronald Wittek Pool, EPA Kyle Grillot, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, KYLE GRILLOT/EPA, Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia

Dok Švajnštajger pred kamerama komentariše utakmice i razmenjuje šale sa kolegama, iza zatvorenih vrata, prema navodima Bilda, vodi se bitka u kojoj su ulozi ogromni. Osim basnoslovno vredne zajedničke imovine, donose se i odluke koje se tiču budućnosti njihove dece, pa nemački mediji ovaj razvod opisuju kao izuzetno složen i emotivno težak.

Za sada, ni Bastijan Švajnštajger ni Ana Ivanović nisu javno komentarisali navode o sudskim postupcima, pa mnogi detalji njihove priče i dalje ostaju obavijeni velom tajne.

Podela imovine vredna 110.000.000 evra!

Imovinsko stanje Bastijana Švajnštajgera procenjuje se na otprilike 90 miliona evra – od transfera iz Bajerna u Mančester junajted samo je u tri sezone inkasirao više od 50 miliona evra.

Odluka Ane i Bastijana, još na početku zajedničkog života, bila je da regulišu finansijske i pravne aspekte braka putem predbračnog ugovora. Ugovor, koji sadrži 64 strane, svojevremeno je pripremljen od strane pravnog tima nemačkog fudbalera i prosleđen advokatskoj kancelariji u Beogradu koja godinama zastupa bivšu tenisku šampionku.

1/6 Vidi galeriju ANA IVANOVIĆ ULAŽE 2.000.000 EVRA U RENOVIRANJE LUKSUZNE VILE NA MAJORKI! Neće vam biti dobro kada budete videli šta sve poseduje ovo grandiozno imanje! (FOTO, VIDEO) Foto: Profimedia

Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra. Kako su tada preneli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu pre braka. Ana je tako zaštitila desetak miliona evra koje je imala na računu, dok je Bastijan većinu svog bogatstva uložio u nekretnine.

Takođe, poznato je da Ana ima doživotni ugovor sa Adidasom vredan preko 100 miliona evra, to je takođe deo predbračnog ugovora i tajnovac neće biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.

Problem i sa ljubavnicom

Istovremeno, Bastijan ima problema i sa ljubavnicom Bugarkom Silvom Kapitanovom. Navodno je, kako su pisali mediji, i ta romansa zapala u krizu. Kao jedan od razloga pominjali su nesuglasice oko novca i luksuzne hacijende na Majorci.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prema tim navodima, Švajnštajger je zbog sve češćeg boravka u Nemačkoj želeo da smanji troškove i prestane da plaća mesečni najam vile u Španiji, koji navodno iznosi čak 50.000 evra. Pisalo se i da Silva nije želela da se odrekne života na Majorci niti da se preseli u Minhen, zbog čega je među njima navodno došlo do ozbiljnih nesuglasica.

Ipak, nedavne fotografije para sa Majorke, na kojima se drže za ruke i deluju raspoloženo, podgrejale su priče da je eventualni raskid bio samo prolazna kriza.

Istovremeno, javnost ne prestaje da bruji ni o Bastijanovom privatnom životu nakon kraha braka sa Anom Ivanović. Evropski mediji prethodnih meseci pisali su da je bivši fudbaler u vezi sa Bugarkom Silvom Kapitanovom, kao i da je i ta romansa navodno zapala u krizu. Kao jedan od razloga pominjali su nesuglasice oko novca i luksuzne hacijende na Majorci.

Prema tim navodima, Švajnštajger je zbog sve češćeg boravka u Nemačkoj želeo da smanji troškove i prestane da plaća mesečni najam vile u Španiji, koji navodno iznosi čak 50.000 evra. Pisalo se i da Silva nije želela da se odrekne života na Majorci niti da se preseli u Minhen, zbog čega je među njima navodno došlo do ozbiljnih nesuglasica.