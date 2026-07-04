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Katarina Živković danas važi za jedno od prepoznatljivih imena domaće muzičke scene, ali njen put ka uspehu počeo je na velikoj televizijskoj sceni takmičenja "Zvezde Granda".

Znala je šta želi

1/3 Vidi galeriju Pevačica očarala na početku karijere Foto: Printskrin

Kada se prvi put prijavila za ovo muzičko takmičenje, pažnju publike i žirija privukla je svojim jedinstvenim i unikatnim glasom. Pored vokalnih sposobnosti, izdvajala se i jednostavnim stilom, prirodnim izgledom, kulturnim ponašanjem i odmerenim nastupom.

NIje bilo lako

Za razliku od današnjeg glamuroznog imidža, Katarina je tada negovala svedeniji izgled, a mnogi koji se sećaju njenih prvih televizijskih nastupa ističu da je upravo njena spontanost bila jedan od razloga zbog kojih je brzo stekla simpatije publike.

Talentovana

1/5 Vidi galeriju Pevačica je od početka karijere znala šta želi Foto: Printscrean, Printscreen, Prinstcreen Pink

Godinama kasnije, njena karijera nastavila je da se razvija, a kroz brojne hitove i nastupe potvrdila je da je talenat koji je pokazala na samom početku bio tek uvod u uspešnu muzičku priču. Ipak, mnogi će se složiti da su upravo prvi nastupi u "Zvezdama Granda" ostali dokaz njenog prirodnog talenta, autentičnosti i skromnog početka.