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Dušan Vlahović od četvrtka je i zvanično slobodan igrač na tržištu pošto mu je 1. jula istekao ugovor sa Juventusom.

Srpski napadač očigledno ne mari za to što je trenutno bez kluba, pa već nekoliko dana uživa u desetodnevnom odmoru u mondenskom turskom letovalištu Bodrum.

Slobodan strelac

Fudbaler na letovanju nije sam, a društvo mu pravi ni manje ni više nego verenica Vanja Bogdanović, s kojim se pre nekoliko meseci pomirio, ali i rešio da izgovori sudbonosno "da". Time je konačno stavljena tačka na medijska nagađanja da vest o pomirenju i veridbi nije tačna, a sudeći po ekskluzivnoj fotografiji koju je naša ekipa dobila s lica mesta, Dušan i Vanja se ne odvajaju jedno od drugog.

Foto: Društvene Mreže

Golupčići su uslikani pre nekoliko dana na aerodromu, prilikom dolaska u Bodrum, gde su odseli u jednom od najskupljih rizortova u ovom turskom letovalištu, gde noćenje s doručkom košta i do nekoliko hiljada evra.

Srpski reprezentativac i njegova izabranica bili su u opuštenom izdanju, pa je tako Dušan na sebi imao crni široki šorts i belu majicu dugih rukava, dok se od znatiželjnih pogleda krio kačketom. Poznat po istančanom ukusu za modu, on je nosio i patike "dior" od 970 evra, kao i kofer "luj viton" od 2.800 evra. Vanja je za putovanje izabrala sive helanke i majicu, koje je ukombinovala uz sandale "šanel" od 1.550 evra. Oni su sve vreme stajali jedno pored drugog i nešto razgovarali, a kada im je stigao prevoz, uputili su se ka izlazu sa aerodroma.

1/7 Vidi galeriju Vanja i Dušan tip-top sređeni Foto: Printskrin

Inače, kako se piše u turskim medijima poslednjih dana, Dušan bi tokom odmora trebalo da održi i jedan poslovni sastanak, kada bi navodno predsednik Bešiktaša Serdal Adali trebalo da posetiti srpskog centarfora u Bodrumu, gde će pokušati da ga ubedi da prihvati ponudu koju odavno ima na stolu. Kako je naveo dnevnik Sozdžu, najveći izazov za Bešiktaš biće finansijski uslovi. Klub pokušava da ubedi Vlahovića da smanji zahteve, koji navodno iznose bonus za potpis od deset miliona evra, kao i identičnu godišnju platu.

Podsetimo, Dušan je napustio Juventus posle četiri i po sezone i 168 odigranih utakmica, postigavši ukupno 68 golova. Nakon dolaska u torinski klub u januaru 2022. godine za transfer vredan 75 miliona evra, očekivalo se da će Vlahović biti udarna snaga tima u narednim godinama. Međutim, posle četiri i po sezone saradnje njegov učinak ostao je ispod prvobitnih očekivanja kluba.

Italijanski mediji ističu da je Vlahovićeva situacija bila posebno specifična zbog uslova iz ugovora koji su ga vezivali za Juventus sve do poslednjeg dana saradnje. Za vreme provedeno u crno-belom dresu Vlahović je bio jedan od najprepoznatljivijih igrača tima, ali nije uspeo da ostvari kontinuitet golgeterske forme koji bi ga svrstao među najbolje napadače Serije A.

1/6 Vidi galeriju Verenički prsten Vanje Bogdanović Foto: Društvene Mreže, Printscreen

Podsetimo, fudbaler i njegova dugogodišnja devojka, s kojom je dosad već dva puta raskidao, odlučili su pre nekoliko meseci da svoju vezu podignu na još viši nivo. Osim što su rešili sve nesuglasice i ljubavi dali još jednu šansu, pomirenje su zapečatili i dijamantskim prstenom.

Vanja se vereničkim prstenom od nekoliko hiljada evra pohvalila svojim prijateljima na svojoj rođendanskoj proslavi, a kako nam je tada ispričao izvor, ona je jedva čeka da izgovori sudbonosno "da" srpskom fudbalskom reprezentativcu.

Do razlaza između Vanje i Dušana došlo je krajem februara, a glavni razlog za tu odluku bila je njegova želja da se u potpunosti posveti karijeri. Za razliku od njega, Vanja je htela da vezu podignu na viši nivo, za šta on nije bio zainteresovan. Zbog toga je između njih često dolazilo do nesuglasica, pa su rešili da se rastanu i da svako krene svojim putem.

Trenutna faza

Ipak, otkad su saopštili svojim najbližima da je njihovoj ljubavi došao kraj, članovi njihovih porodica na sve načine su pokušavali da ih nagovore da se pomire i nastave tamo gde su stali. Oni su smatrali da su oni kao stvoreni jedno za drugo i da je ovaj raskid samo trenutna faza, koja će proći, što se i dogodilo. Sličnog mišljenja bili su i njihovi prijatelji, koji su na sve načine pokušavali da ih pomire.

Vanja Bogdanović rodom je iz Beograda, dok se sa Vlahovićem zna ceo život. Ljubav se rodila nakon dugogodišnjeg prijateljstva, a kako su pisali mediji, čak se i njihovi roditelji druže.

Foto: Printskrin

Kurir.rs

Dušan Vlahović: