ŠTIKLE NA NOGE, A NA NJOJ SAMO DONJI VEŠ: Tea objavila sliku iz luksuznog stana i napravila haos (FOTO)
Tea Bilanović žari i pali gde god da se pojavi. Džepna venera jedna je od najzgodnijih pevačica na estradi što je sada i pokazala. Mlada pevačica na svom Instagram storiju objavila je sliku koja je pomutila razum njenim pratiocima.
Tea je u donjem vešu i štiklama pozirala ispred velikog ogledala, pa je njeno izvajano telo bilo u prvom planu, a oko nje je bio suvi luksuz.
Komentari i lajkovi njenih fanova odmah su počeli da se nižu vrtoglavom brzinom, a mnogi su poručili da pevačica izgleda prosto savršeno.
Pevala bivšem na svadbi
Podsetimo, pevačica je nedavno priznala da je doživela neprijatnu situaciju kada je bivšem momku zapevala na svadbi.
- Jednom bivšem sam pevala svadbu - rekla je pevačica i otkrila kako je prošao susret.
- Pa okej je jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo. On baš nije znao da pevam u tom bendu, ja sam bila zamena. Bilo je malo neprijatno zbog mlade, mislim ona nije znala, ali meni je bilo neprijatno - ispričala je kroz smeh pevačica i dodala da im je otpevala i pesmu za prvi ples.