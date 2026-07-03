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Tea Bilanović žari i pali gde god da se pojavi. Džepna venera jedna je od najzgodnijih pevačica na estradi što je sada i pokazala. Mlada pevačica na svom Instagram storiju objavila je sliku koja je pomutila razum njenim pratiocima.

Tea je u donjem vešu i štiklama pozirala ispred velikog ogledala, pa je njeno izvajano telo bilo u prvom planu, a oko nje je bio suvi luksuz.

Komentari i lajkovi njenih fanova odmah su počeli da se nižu vrtoglavom brzinom, a mnogi su poručili da pevačica izgleda prosto savršeno.

Foto: Printscrean

Pevala bivšem na svadbi

Podsetimo, pevačica je nedavno priznala da je doživela neprijatnu situaciju kada je bivšem momku zapevala na svadbi.

- Jednom bivšem sam pevala svadbu - rekla je pevačica i otkrila kako je prošao susret.

1/6 Vidi galeriju Tea Bilanović za spot platila kokošku 400 evra Foto: Printscrean