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Izgleda da je u ovom današnjem vremenu postalo normalno da muškarci budu sa devojkom koja posle završi sa njegovim drugom. I dok javnost i dalje bruji o tome da je Jakov Jozinović oteo Džejlu Ramović svom kolegi i prijatelju Bojanu Cvijetićaninu, sada se otkrila još jedna priča koja je skoro pa ista kao i ova gde su glavni akteri Džejla, Jakov i Bojan.

Naime, kako prenose mediji pevačica Indođija pre nego što je uplovila u vezu sa reperom Đeksonom je bila u vezi sa reperom Devitom koji je kako prenose mediji i probio na estradno nebo. 

Đekson i Indođija u zanosu Foto: Kurir

Devito joj je čak pružio ruku i u muzičkom svetu, pa su zajedno snimili pesmu "GTA" na početku njene karijere, koja je pevačicu i vinula u zvezde.

Kada smo je jednom prilikom pitali kako je došlo do te saradnje, ona nam je rekla:

- Devito i ja smo se družili. Neki ne znaju, da smo tada čak bili zajedno i nekako spontano i jako brzo je došlo do toga... Jako prosto i prirodno - priznala je ona.

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Ipak, njihova veza nije opstala. Devito se nakon toga oženio, a pevačica nam je otkrila da li su ostali u kontaktu i da li je bila gost na njegovom venčanju.

- Nisam. Stvarno mu želim sve najbolje. Nismo u kontaktu, ali smo u dobrim odnosima - otkrila je Indođija tada.

Kurir.rs

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