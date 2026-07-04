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Indira Aradinović Indi danas proslavlja svoj 40. rođendan, a tim povodom doživela je iznenađenje koje će,po svemu sudeći, dugo pamtiti.

Pevačica je pre nekoliko dana dobila poziv od bliske prijateljice da nekoliko dana provede na crnogorskom primorju, uz obrazloženje da će se okupiti društvo kako bi zajedno obeležili njen rođendan. Ne sluteći šta se zapravo sprema, muzička zvezda prihvatila poziv i spakovala kofere za odmor koji se vrlo brzo pretvorio u pravo putovanje iz snova.

Ovo su detalji

Kako saznajemo, čim je stigla na primorje, usledilo je veliko iznenađenje. Na jednoj od luksuznih jahti bila je organizovana gala rođendanska proslava sa pažljivo osmišljenim detaljima od raskošne dekoracije i vrhunske gastronomije, do muzike i vatrometa koji je obasjao more u kasnim večernjim satima.

1/4 Vidi galeriju Indi uživa na moru Foto: Privatna arhiva

Iza svega, kako tvrdi naš izvor, stoji uspešni biznismen iz Crne Gore, koji je od Indi mlađi pet godina. On je, pevačicu godinama pratio i divio se njenom radu, ali nikada nije uspevao da uspostavi bliži kontakt sa njom.

- Dugo je želeo da je upozna. Pratio je njenu karijeru, odlazio na nastupe kada god je bio u prilici i preko zajedničkih poznanika pokušavao da dođe do nje. Tek sada mu se ukazala prava prilika zahvaljujući zajedničkom kontaktu koji je uspeo da organizuje celo ovo iznenađenje-priča izvor blizak organizaciji proslave.

Osvaja srca

1/5 Vidi galeriju Pevačica je mezimica novog udvarača Foto: Printscreen

Sve je osmislio do detalja

Prema njegovim rečima, biznismen nije štedeo kada je reč o organizaciji. Svaki detalj bio je unapred isplaniran kako bi pevačica doživela veče za pamćenje.

-Hteo je da joj pokaže koliko je ceni i poštuje. Nije želeo ništa da prepusti slučaju. Na jahti su bili samo odabrani gosti, atmosfera je bila opuštena, ali veoma elegantna. Indi nije krila oduševljenje kada je shvatila šta je zapravo čeka -dodaje sagovornik.

Osim što je spojila odmor i proslavu rođendana, Indi je uspela da spoji lepo i korisno. Naime, njen boravak na crnogorskom primorju ima i poslovni karakter, budući da je za 7. jul zakazan njen nastup u jednom popularnom lokalu.

Kako saznajemo, upravo će misteriozni biznismen biti jedan od najvažnijih gostiju te večeri. Naši izvori bliski pevačici tvrde da je unapred rezervisao posebno mesto u lokalu kako bi iz prvih redova pratio nastup pevačice.

- Već je obezbedio najbolji sto u objektu. Želi da uživa u njenom nastupu i da joj pruži podršku. Nije tajna da je veliki poštovalac njenog rada i muzike, pa ne želi da propusti priliku da je sluša uživo -otkriva izvor.

Da li će se poznanstvo koje je počelo na nesvakidašnji način razviti u nešto više ili će ostati na prijateljskim odnosima, za sada nije poznato. Ono što je sigurno jeste da će Indi svoj jubilarni 40. rođendan pamtiti po luksuznoj proslavi, iznenađenju koje nije očekivala i danima provedenim na crnogorskom primorju, gde je uspešno spojila odmor, slavlje i poslovne obaveze.

Ovim povodom pozvali smo Indi:

- Hvala na čestitkama, želim da uživam u divnom danu, pa ne bih ništa više od toga komentarisala i hvala vam na razumevanju - rekla je Indi kroz osmeh.