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Nenad Marinković Gatoz sudeći po njegovoj najnovijoj objavi na Instagramu, izgleda da je rešio da promeni život iz korena. Gastoz je svojim ptatiocima iskreno otkrio da je vreme da se smiri kao i da ima sve uslove za brak i porodicu.

"Brak je nešto što iskreno želim"

U snimku koji je Gastoz objavio, u prvom planu je želja za stabilnošću i stvaranjem doma.

- Imam 36 godina. Sam sam, dobro zarađujem i nemam decu. Kad god to kažem, ljudi odmah pomisle da ne želim da se oženim, ali istina je potpuno drugačija. Brak je nešto što iskreno želim. Želim da jednog dana izgradim najlepšu, najzdraviju porodicu koju mogu da zamislim, stoji u video snimku.

Najvažnija životna odluka

- Moji standardi jesu visoki, ali ne zato što tragam za savršenstvom, već zato što sam shvatio da najvažnija odluka koju čovek donese u životu nije izbor karijere niti grada u kojem će živeti. Najveća i najvažnija odluka jeste izbor osobe sa kojom će provesti ostatak svog života", stoji u snimku.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

U objavi se šalje i ozbiljno upozorenje na to kako pogrešan izbor partnera može uništiti svakodnevicu, dok pravi izbor donosi preko potrebni mir.

- Pogrešna osoba može da pretvori dom u bojno polje, dok prava osoba može da učini da čak i najteži period života postane podnošljiv, miran i vredan svakog izazova kroz koji zajedno prolazite.

"Čekaću dok ne pronađem pravu osobu"

Na kraju, Gastoz je kroz ovu podeljenu poruku poručio da nigde ne žuri i da je spreman da čeka koliko god je potrebno kako bi napravio pravi izbor.

- Zato bih mnogo radije sačekao nekoliko godina duže da pronađem pravu osobu, nego da provedem decenije žaleći što nisam imao dovoljno strpljenja. Na neke stvari u životu jednostavno ne vredi žuriti, a izbor osobe sa kojom ćeš graditi svoj život nalazi se na samom vrhu te liste.