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Novi, brutalan sukob potresa rijaliti svet! Tokom emisije „Gledanje snimaka“, Maja Marinković je usled rasprave oko Asmina Durdžića iskoristila priliku da žestoko potkači poznatu rijaliti komentatorku, Nenu Opoziciju. Maja je tom prilikom iznela šokantne optužbe, tvrdeći da Nena iznuđuje novac od rijaliti fanatika kako bi finansirala i odgajala svog sina

Ove uvrede nisu prošle bez momentalnog i oštrog odgovora. Nena se javno oglasila i najavila beskompromisnu pravnu borbu: „Sa zadovoljstvom sam podnela tužbe i goniću je do kraja“. Ona nije štedela reči na račun Marinkovićeve, poručivši da sa „lažovima i šizofreničarima nema rasprave“ i da Maja polazi od sebe, misleći da su svi propaliteti kao ona.

Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

Posebno osetljiva na spominjanje porodice, Nena je oštro demantovala navode o svom sinu. Istakla je da je u pitanju fakultetski obrazovan, zaposlen i uspešan mladić koji govori više stranih jezika, te da se po tome jasno vidi kako su se koji roditelji bavili svojom decom.

"Maja je prodala svoj život za novac i honorar"

Sa druge strane, Nena je žestoko iskritikovala Majin način života. „Maja Marinković je prodala svoj život za novac i honorar“, izjavila je Nena, dodajući da je rijaliti učesnica svojevoljno pristala da pokaže ponašanje kojeg bi se „iole zdrava osoba stidela“.

Na kraju, Nena je poručila da više ne želi da žali ovakve osobe, te da niko nije dužan da trpi ovakve uvrede. Za sve izrečene laži, kako tvrdi, Maja će „debelo platiti“ pred zakonom.

Maja Marinković
Maja Marinković Foto: Printscreen

Kurir.rs/ Pink.rs

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