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Jedan od najiščekivanijih albuma ove godine, muzičke zvezde Milice Pavlović - "Caka" pomera sve granice iz dana u dan. I dok njeni fanovi na društvenim mrežama, ali i pojedini mediji objavljuju informacije da je pevačicin jutjub kanal "Senorita music" bio sabotiran, te da je došlo do smanjene vidljivosti kako samog kanala, tako i novih pesama sa albuma, to nije uspelo da poremeti činjenicu da je pop zvezda snimila kvalitetan muzički projekat sa kojeg je ovih dana čak osam od deset pesama zauzelo najviše pozicije jutjub trendinga.

Megalomanski projekat kako ga muzički znalci nazivaju držao se u tajnosti pune dve godine, a informacije o pesmama i skupocenim spotovima tek sada postaju dostupne javnosti.

Snimanje filmskog spota za pesmu “Caka” donelo je jednu od komentarisanijih scena u kojoj možemo videti plesače i Milicu tik uz automobil u plamenu, pa je na setu bila angažovana ekipa profesionalnih vatrogasaca.

Scena sa zapaljenim automobilom bila je jedna od čak 13 potpuno različitih scenografija i kadrova koji su snimani za naslovnu numeru albuma "Caka" na kome su detaljno radila čak tri reditelja

Dok su kamere beležile svaki detalj, automobil je goreo pod kontrolisanim uslovima, a vatrogasci su sve vreme bili na svojim pozicijama kako bi reagovali u svakom trenutku. Čim je jedan od reditelja dao znak da je snimanje završeno, oni su pristupili gašenju požara i za svega nekoliko minuta ugasili plamen.

00:32 Goreo automobil na snimanju spota pesme “Caka” Izvor: Privatna arhiva

Milica Pavlović je i ovog puta pokazala koliko ozbiljno pristupa svakom snimanju bez obzira na zahtevne uslove rada, visoke temperature i veliki broj scena koje je bilo potrebno završiti, te je ostala fokusirana do poslednjeg kadra uz veliku želju da se ova scena snimi baš onako kako to rade glumci u akcionim filmovima. Iako je ekipa mogla da iskoriste sve prednosti digitalnog doba i sve češću upotrebu veštačke inteligencije za ovakva snimanja, to kod njih nije bio slučaj.

Članovi ekipe kažu da je na setu vladala odlična atmosfera, uprkos tome što je produkcija bila izuzetno kompleksna.

Posebno simpatičan trenutak dogodio se nakon što su vatrogasci ugasili plamen, pa im je Milica prišla kako bi ih pozdravili, a susret je završen zajedničkim fotografisanjem. Pevačica im se zahvalila na pomoći i strpljenju, dok su oni iskoristili priliku da sa njom zabeleže uspomenu sa nesvakidašnjeg snimanja.

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radisic

Kako se ovaj projekat snimao u strogoj tajnosti u jednom od najvećih studija kod nas čije prostorije je Milica zakupila na dvadeset dana, ona je zamolila pripadnike vatrogasne jedinice da fotografiju objave tek kada album izadje u etar, a kako čujemo na snimku, dobila je obećanje koje je i ispunjeno.

Muzički projekat nesvakidašnjeg naziva "Caka" broji preko deset miliona pregleda samo na jutjub platformi, a sudeći po komentarima na društvenim mrežama, Pavlovićeva ima album godine.