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Pevač Sloba Vasić okrenuo se veri nakon što je krajem maja pušten sa klinike za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" i tako pronašao svoj spas i mir.

Kako je izvor blizak pevaču otkrio, Sloba je prošao kroz veoma težak period, ali to nije dugo trajalo jer se okrenuo veri i počeo da obilazi sveta mesta.

Sve to mu jako prija, a u svemu tome najveća podrška mu je njegova supruga Jelena.Ona je zapravo i "krivac" što je Sloba promenio način života.

Naime, pevačeva supruga već odavno je okrenuta veri i Bogu, pa se nakon svega potrudila da to prenese i na njega. Isto tako, oduvek se trudila da njihova ćerka usvoji pravoslavne navike i da veruje u Boga.

1/9 Vidi galeriju Sloba Vasić izašao iz Laze Lazarević Foto: Ilija Ilić

Baš tako je sada, u ovom teškom periodu za njihovu porodicu, odlučila da se posvete isključivo veri i da odlaze zajedno u manastire.

- Lela je uz njega sve vreme i najveća mu je podrška. Ona mu je ustalila sada to da ne sme da gubi veru i da se nada dobrom, pa samim tim se i on jako bolje oseća i brzo se oporavio od svega. Jelena redovno kadi kuću i gleda da ispoštuju sve običaje za praznike, ali i mnogo čita o veri. Sloba je pronašao i svog duhovnika i kod njega redovno odlazi. Njegovi anksiozni napadi i jesu bili jednim delom zbog odsustva vere, ali sada sve ide ka boljem i on vidi koliko mu je sve to pomoglo - rekao je izvor blizak pevaču za Informer.

1/6 Vidi galeriju Sloba Vasić se poklonio pojasu Presvete Bogorodice Foto: Pritnscreen/Instagram

"Super se osećam"

Inače, Vasić je nedavno govorio o svojoj borbi i prisetio se trenutka kada je napravio incident na aerodromu.

- Ja sam hvala Bogu super, osećam se odlično. Nije to ništa strašno što svaki drugi čovek ne doživi, pošto sam medijska ličnost, pa se to onako malo digne na neki viši nivo. To je bilo jedno malo duže pijanstvo koje se produžilo od prethodne noći gde sam došao na aerodrom u takvom stanju. Nisam mogao da poletim. Tu sam ja malo u besu podigao ton malo i vratio se kući. Nakon svega sam se osetio loše, jer nisam ispoštovao te ljude tamo gde sam trebao da radim, te ljude koji su došli i koji su vlasnici objekta. To je još više doprinelo tome da mi pogorša situaciju u glavi. Otišao sam da se javim dežurnoj ustanovi. To je bila tada u tom momentu “Laza Lazarević”. Otišao kao svaki drugi građanin što bi se javio kada se oseća loše. Moja žena je stomatolog, pa čoveka kad zaboli zub, on ide kod stomatologa. U ovoj situaciji sam ja to uradio - pričao je folker za Blic.