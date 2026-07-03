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Luna Đogani u prvoj sezoni "Zadruge" u koju je ušla 2017. godine je osvojila drugo mesto, dok je u drugoj sezoni osvojila pobedu. Sada je otkrila da li joj je isplaćen honorar za učešće u rijalitiju.

- Da! Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se honorar, ali ovo sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila - rekla je Luna u podkastu kod Bokija 13.

Inače, Luna i Marko trenutno najviše zarađuju od Jutjuba.

1/9 Vidi galeriju Luna i Marko u Zadruzi Foto: Printscreen

Zaradili ogroman novac od Jutjuba

Luna Đogani i Marko Miljković su u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili 400.000 evra.

Luna Đogani i Marko Miljković pored kanala na kom objavljuju vlogove, u maju 2024. napravili još jedan zajednički kanal na Jutjubu, na kojem se nalazi podkast koji vodi Luna.

Kad se brojke sa ova dva kanala saberu, dolazi se do čak 161 milion pregleda.

Zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, pa se računicom dolazi do iznosa od preko 400.000 evra, koliko su Luna i Marko zaradili tokom ove godine.

1/10 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Ana Paunković, Printscreen, Nemanja Nikolić