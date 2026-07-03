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U porodici Ere Ojdanića trenutno se održava prava drama, saznaje Kurir!

Njegov jedva punoletni unuk Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.

Prema rečima našeg izvora, Andrija se nalazi u Resniku, gde živi porodice njegove majke. Upravo tamo se i desila nemila scena.

Po dolasku ekipe hitne pomoći ustanovljeno je da je uzeo preveliku dozu narkotika, ali na sreću uspeli su da mu pomognu. Međutim, Erin unuk je, nakon što je došao sebi, odbio da ide u bolnicu, rekavši lekarima da je na terapiji za lečenje od zavisnosti.

Kako smo uspeli da saznamo od našeg izvora, za stanje u kojem našao mlađani Andrija porodica najviše krivi pevača. Tvrde da mu je Era obezbedio lagodan život, a sve to dovelo je do toga da on krene da koristi narkotike.

Kako smo uspeli da saznamo danas je u njihovoj porodičnoj kući u Resniku čak reagovala i policija.

Prema informacijama do kojih je došla ekipa Kurira, unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić proteklih dana bio je pregledan i lečen u zdravstvenim ustanovama, uključujući VMA, a potom i u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Laza Lazarević“.

Razlog njegovog lečenja je bolest i zavisnost od psihoaktivnih supstanci.

1/9 Vidi galeriju Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić Foto: Ilija Ilić

Era mu kupio porše za 18. rođendan

Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić nedavno je proslavio 18. rođendan, a tim povodom mu je deda organizovao gala slavlje.

Na proslavi u njegovom motelu na Meljaku bilo je oko 300 zvanica, među kojima su došli Erini prijatelji, porodica i kolege. Pevač nije krio uzbuđenje zbog rođendana svog unuka a na slavlju je bacao novčanice i pevao pokazavši koliko je ponosan deda.

Ipak, kruna glamurozne i raskošne večeri bio je vatromet napolju kada je nebo zasijalo ali i poklon koji je deda pripremio za unuka.

Pravi šok za Andriju i sve koji su izašli ispred restorana bio je kada su ugledali besnu mašinu.

U pitanju je automobil marke Porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo videli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona.

- Najbolji deda što može da postoji. Ja inače to govorim, njega volim najviše na svetu. Mora da se poštuje i ceni slušamo se jedan drugog. Ume nekad da bude strog ali sa potrebom i tako treba da bude - rekao je on na početku slavlja.