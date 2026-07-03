Slušaj vest

Katarina Živković verovali ili ne danas puni 37 godina. Čestitke stižu sa svih strana, a pevačica je svoj rođendan dočekala ni manje ni više nego radno.

Ona je imala nastup u Crnoj Gori, gde je tačno u ponoć atmosferu dovela do usijanja izvodeći svoje najveće hitove pred brojnom publikom.

U jednom trenutku osoblje restorana priredilo joj je iznenađenje. Na binu je stigao rođendanski desert ukrašen vatrometom i svećicom.

1/10 Vidi galeriju Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović Foto: Nemanja Nikolić

Gosti su gromoglasnim aplauzom i pesmom uveličali ovaj poseban trenutak.

Od ranih jutarnjih časova Kaćine društvene mreže bile su preplavljene čestitkama prijatelja, kolega i vernih fanova.

Mnogi njeni pratioci nisu krili iznenađenje činjenicom da je pevačica napunila 37 godina, jer mnogima izgleda znatno mlađe.

Inače, Katarina Živković se trenutno nalazi na crnogorskom primorju, gde je očekuje niz letnjih nastupa.

Išla busom od Leskovca do Beograda

Njena prva numera „Kada te ne volim” u početku nije bila zapažena, a Kaća smatra da je za to možda bila kriva i ona sama, jer prvobitno nije verovala u tu pesmu. Najveći apsurd sa kojim se suočavala u tom periodu bio je ogroman jaz između luksuznih stihova koje je pevala i njene surove svakodnevice.

- Pevala sam o nekim cipelama, kolima, skupim satovima, a vozila sam se autobusom od Leskovca do Beograda, pa gradski prevoz, takmičenje. Morala sam paralelno da završim i srednju školu, ali sam bila uporna i nisam odustajala - objasnila je pevačica.

Danas živi u luksuzu i ima obezbeđenje

Pevačica Katarina Živković nedavno je usnimljena na aerodromu, a tom prilikom joj je obezbeđenje njenog supruga Stojketa otvaralo vrata.

Takođe, pevačica je pokazala na društvenim mrežama i deo unutrašnjosti vile u kojoj živi sa mužem i sinom. Veliku pažnju izazvao je luksuzni garderober, kao i spavaća soba.