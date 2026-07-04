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Bogoljub Karić, kako je Kurir pisao pre četiri godine, sagradio je vilu u Crnoj Gori, tačnije u Herceg Novom. Tada je sve tek bilo u izgradnji, a ekipa Kurira koja je pre dve godine bila na Crnogorskom primorju posetila je pomenuto mesto da bismo videli kako sada izgleda još jedna nekretnina, inače vredna tri miliona evra, u Karićevom vlasništvu.

Na samom šetalištu, malo dalje od Skvera, centra Herceg Novog, sa desne strane nalazi se ogromna vila, dok je sa leve strane pogled na more. Kako smo išli u susret ovoj građevini, primetili smo da svi ljudi koji šetaju ulicom skreću pogled s mora i oduševljeno gledaju u ovu prelepu nekretninu.

Ona zasigurno jeste atrakcija, s obzirom na to da je lokacija na kojoj se nalazi u Starom gradu, pa je ova nova i luksuzna nekretnina nešto što ne može da se ne zapazi.

1/3 Vidi galeriju KARIĆEVA VILA ATRAKCIJA U CRNOJ GORI, A BOGOLJUB SE BRČKA U BAZENU! Turisti zbog ove nekretnine sklanjaju pogled s mora (VIDEO) Foto: Kurir

Kad smo prišli kapiji, u bazenu smo spazili i Bogoljuba Karića, koji je uživao u toplom danu, a i u pogledu na more. Međutim, čim nas je video da uzimamo telefon i slikamo ga, brzo se sakrio. Na terasi smo videli i njegovu suprugu Milanku, a bilo je i ostalih članova porodice, koji takođe nisu bili raspoloženi za paparace.

Karići su inače vrlo vezani za Herceg Novi, a pre Bogoljubovog odlaska u Rusiju tamo su redovno boravili. U međuvremenu su iznajmljivali privatni smeštaj ili boravili u hotelima, ali pre nekoliko godina su odlučili da imaju svoj dom.

1/2 Vidi galeriju KARIĆEVA VILA ATRAKCIJA U CRNOJ GORI, A BOGOLJUB SE BRČKA U BAZENU! Turisti zbog ove nekretnine sklanjaju pogled s mora (VIDEO) Foto: Kurir

Karićeva nekretnina ima, prema pisanju medija, 1.900 metara kvadratnih - deset apartmana, pomoćnu kuću, kao i bazen, u koji se može ući direktno iz sobe. Gradnja, koja je počela pre otprilike četiri godine, sad je gotova, pa Karići uživaju u čarima mora, ali i luksuza, i ove godine.

Bogoljub ove apartmane ne izdaje, već se tu okuplja njegova mnogobrojna porodica - deca, braća i sestre, njihova deca, prijatelji. Upravo zato je rešio da sagradi deset apartmana, kako bi svaka porodica imala svoju privatnost i komfor, a opet bila blizu drugima.