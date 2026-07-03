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Posle više od pet decenija uspešne karijere, Milanče Radosavljević večeras, 3. jula, održaće svoj prvi veliki solistički koncert na Tašmajdanu. Publiku očekuje emotivno veče ispunjeno njegovim najvećim hitovima, uz koje su odrastale i pevale brojne generacije.

Milanče Radosavljević pravi profesionalac

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević zakazao je prvi solistički koncert na Tašmajdanu, Foto: Kurir

Kao pravi profesionalac, Milanče je na Tašmajdan stigao pre početka koncerta, u pratnji supruge, sa kojom će uskoro obeležiti impresivnih 60 godina braka. Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, čim se pojavio, brojni obožavaoci i predstavnici medija okupili su se oko legendarnog pevača, želeći da ga pozdrave, fotografišu se sa njim i požele mu sreću uoči velikog nastupa.

Evo koje pesme će pevati

1/5 Vidi galeriju Vest da će legendarni pevač narodne muzike Milanče Radosavljević održati svoj prvi solistički koncert u Beogradu, i to na Tašmajdanu, odjeknula je među publikom snažnije nego što je iko mogao da pretpostavi. Foto: Printksrin

Uoči koncerta isplivao je i spisak pesama koje će Milanče izvesti pred publikom. Ljubitelje njegove muzike očekuje pravo emotivno putovanje kroz najveće hitove, među kojima su: „Sviraj, sviraj harmoniko“, „Oprosti majko, oprosti“, „Žena plave kose“, „Zašto su ti majko oči pune suza“, „Volim te zauvek“, „Ja priznajem, grešio sam mnogo“, „U grudima srce stane“, „Otišli smo, ti ostade majko“, „Za ljubav sam mladost dao“, „Ljubavi se staroj vrati“, „Kad zasvita dragačevska truba“, „I siromah dušu ima“, „U očima druge žene“, „Magla pala na sokake“, „Tiho teče Sava“, „Izaći ću da je vidim“, „Tiho teče Kolubara“, „Ti odlaziš, bol ostavljaš meni“, „Dao bih ovo malo života“, „Sećaš li se kad smo klinci bili“, „Ustala je majka rano“, „Anđelija“, „Selo moje, mesto najmilije“ i „Žena kao grom“, „Žena plave kose“ i „Dao bih ovo malo života“.

Nedavno obradovao publiku

Podsetimo, Milanče Radosavljević nedavno je obradovao svoju vernu publiku novom pesmom “I siromah dušu ima”, čija će premijera biti u utorak, 30. juna u 18 časova na YouTube kanalu AS TON Records.

1/4 Vidi galeriju Pred veliki koncert koji će 3. jula održati na Tašmajdanu, pevač Milanče Radosavljević gostovao je u popularnoj emisiji Amidži šou Foto: A.Milinković

Pesmu potpisuje sam Milanče Radosavljević, tekst je napisao Branko Cvetinović, dok je za aranžman bio zadužen Aleksandar Sofronijević. Reč je o iskrenoj i emotivnoj numeri koja nosi snažnu poruku o životu, dostojanstvu i ljudskim vrednostima, a sve to dodatno je dočarano spotom koji je već na snimanju izazvao brojne emocije.