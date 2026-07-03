PRVI GOSTI NA TAŠMAJDANU: Slavko Banjac stigao na koncert Milančeta Radosavljevića, Sofra poveo i roditelje, a tu je i Goca Šaulić (VIDEO)
Atmosfera pred veliki koncert Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu polako dostiže usijanje, a kapije otvorene su za brojne obožavaoce i kolege koji su došli da podrže legendarnog pevača.
Led je, kao prvi među poznatim ličnostima, probio legendarni Slavko Banjac. Došao je da uživa u večeri ispunjenoj pravim merkom i vanvremenskim hitovima.
Slavko nije krio radost što prisustvuje ovom događaju, a novinarima je odmah priznao koliko ga je obradovala sama zamisao ovog spektakla:
"Apsolutno sam oduševljen idejom o Milančetovom koncertu. Ovo je nešto što je publika dugo čekala i velika je stvar što smo svi večeras ovde da ga podržimo", istakao je Banjac.
Kada su ga pitali o planovima, željama i onome što je u životu najvažnije, pevač je u svom prepoznatljivom, emotivnom maniru podelio snažnu poruku koja je odmah odjeknula:
"Ovo malo života bih dao za ljubav i zdravlje i ništa drugo!" — poručio je kratko i jasno Slavko, ostavljajući prisutne pod utiskom.
Tu je i Aca Sofronijević koji je poveo roditelje na koncert.
Goca Šaulić je takođe zablistala na koncertu.
Pogledajte dodatni snimak: