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Atmosfera pred veliki koncert Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu polako dostiže usijanje, a kapije otvorene su za brojne obožavaoce i kolege koji su došli da podrže legendarnog pevača.

Led je, kao prvi među poznatim ličnostima, probio legendarni Slavko Banjac. Došao je da uživa u večeri ispunjenoj pravim merkom i vanvremenskim hitovima.

Slavko nije krio radost što prisustvuje ovom događaju, a novinarima je odmah priznao koliko ga je obradovala sama zamisao ovog spektakla:

Slavko Banjac Foto: Kurir

"Apsolutno sam oduševljen idejom o Milančetovom koncertu. Ovo je nešto što je publika dugo čekala i velika je stvar što smo svi večeras ovde da ga podržimo", istakao je Banjac.

Kada su ga pitali o planovima, željama i onome što je u životu najvažnije, pevač je u svom prepoznatljivom, emotivnom maniru podelio snažnu poruku koja je odmah odjeknula:

"Ovo malo života bih dao za ljubav i zdravlje i ništa drugo!" — poručio je kratko i jasno Slavko, ostavljajući prisutne pod utiskom.

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Slavko Banjac stigao na koncert Milanceta Radosavljevica Izvor: Kurir

 Tu je i Aca Sofronijević koji je poveo roditelje na koncert.

Aca Sofronijević sa roditeljima Foto: Kurir

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Sofra stigao sa roditeljima ovaj poslednji snimao Izvor: Kurir

 Goca Šaulić je takođe zablistala na koncertu.

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Goca Šaulić izjava Izvor: Kurir

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 Pogledajte dodatni snimak:

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Milica Pavlović Izvor: Privatna arhiva