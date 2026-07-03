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Pre početka velikog finala muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", oglasio se i voditelj Ognjen Amidžić, koji nije krio uzbuđenje zbog završnice jedne od gledanijih muzičkih emisija.

Uoči večerašnjeg spektakla, Ognjen se obratio javnosti i poručio sledeće:

- Posle deset meseci, neverovatne borbe, neizvesnosti, svađa, ukrštanja različitih stavova, dolazimo do finala "Pinkovih zvezda". Ja sam, tako reći, spreman, samo da se obučem i idem u lajv, a vi birate ko će biti nova Pinkova zvezda – rekao je Ognjen Amidžić.

Večeras će, podsetimo, posle meseci uzbudljivog nadmetanja, vrhunskih nastupa i brojnih emocija, publika doneti konačnu odluku i izabrati pobednika nove sezone "Pinkovih zvezda".

Nova pravila u novoj sezoni

Podsetimo, Ognjen Amidžić nedavno je preuzeo reč tokom baraža i šokirao sve prisutne, saopštivši veliku promenu i odluku koja je iznenadila kako takmičare, tako i stručni žiri.

Nakon što su svi takmičari izveli po dve numere, usledio je napeti baraž u kojem su se našli Anja Tabak, Irma Topolović, Haris Kajević i Stefan Cekić. Umesto standardne procedure glasanja i eliminacije, Ognjen Amidžić je prekinuo tišinu i obratio se svima u studiju.

1/5 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Pritnscreen

- Mislim da imamo četiri kandidata u baražu. Poštovani gledaoci, poštovani žiri, pratili smo ovo takmičenje jako dugo i došli smo na korak do finala, i pratili smo šta se dešava danas, glasovi žirija, čudne odluke, čudne situacije. Kada vi izaberete nekoga, produkcija se ne meša, ako je klimavo, produkcija ulazi da potvrdi, jer biramo finaliste. Kada vi odlučite da neko ide u baraž i ovih četvoro je večeras u baražu, lično mislim da ste svi vi videli njih u finalu, žiri nije - rekao je Ognjen, pa najavio promene u "Pinkovim zvezdama" od naredne sezone.

- Reći ću vam, pošto je ovo poslednja emisija ovakvog karaktera, od sledeće sezone će produkcija uticati drugačije na samo takmičenje i drugačiji će biti glas produkcije. I sada mi treba da izaberemo troje koje će ispasti i samo jednog koji će ići u finale - rekao je Ognjen.