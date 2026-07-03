"GLEDALA SAM FINALE ZVEZDI GRANDA, FALIO JE SAŠA POPOVIĆ" Bojana na završnici Pinkovih zvezda šokirala izjavom (VIDEO)
Sve je spremno za veliko i spektakularno finale ovogodišnje sezone muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde"! Dok uzbuđenje dostiže vrhunac, na crveni tepih polako pristižu glavne zvezde večeri, a svu pažnju prisutnih i medijskih ekipa privukla je šarmantna voditeljka Bojana Lazić.
Bojana je za ovu specijalnu priliku odabrala proverenu kombinaciju koja odiše glamurom i elegancijom. Ona se pojavila u prelepoj, vatreno crvenoj haljini koja je savršeno istakla njenu liniju, opravdavajući titulu jedne od najlepših dama sa naših malih ekrana.
Da je atmosfera pred sam početak uživo programa na vrhuncu, svedoči i Bojanin širok osmeh. Voditeljka je stigla vidno raspoložena i puna pozitivne energije, spremna da gledaoce kraj malih ekrana vodi kroz ovu uzbudljivu i spektakularnu noć.
Sudeći po prvim kadrovima sa lica mesta, očekuje nas veče prepuno emocija, sjajne muzike i vizuelnih efekata koji će pomeriti granice domaćeg šou-biznisa!
"Odrekla sam se teretane"
Bojana je pred našim kamerama priznala da se odrekla teretane zbog ovog projekta, ali da će joj ipak faliti žiri i svi ljudi sa kojima je radila.
Kaže da je gledala "Zvezde Granda", da su bili dobri, ali da je falio Saša Popović. Šta je još rekla pogledajte u nastavku:
Ne propustite
Pogledajte dodatni snimak: