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Sve je spremno za veliko i spektakularno finale ovogodišnje sezone muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde"! Dok uzbuđenje dostiže vrhunac, na crveni tepih polako pristižu glavne zvezde večeri, a svu pažnju prisutnih i medijskih ekipa privukla je šarmantna voditeljka Bojana Lazić.

Bojana je za ovu specijalnu priliku odabrala proverenu kombinaciju koja odiše glamurom i elegancijom. Ona se pojavila u prelepoj, vatreno crvenoj haljini koja je savršeno istakla njenu liniju, opravdavajući titulu jedne od najlepših dama sa naših malih ekrana.

Da je atmosfera pred sam početak uživo programa na vrhuncu, svedoči i Bojanin širok osmeh. Voditeljka je stigla vidno raspoložena i puna pozitivne energije, spremna da gledaoce kraj malih ekrana vodi kroz ovu uzbudljivu i spektakularnu noć.

1/9 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Petar Aleksić

Sudeći po prvim kadrovima sa lica mesta, očekuje nas veče prepuno emocija, sjajne muzike i vizuelnih efekata koji će pomeriti granice domaćeg šou-biznisa!

"Odrekla sam se teretane"

Bojana je pred našim kamerama priznala da se odrekla teretane zbog ovog projekta, ali da će joj ipak faliti žiri i svi ljudi sa kojima je radila.

Kaže da je gledala "Zvezde Granda", da su bili dobri, ali da je falio Saša Popović. Šta je još rekla pogledajte u nastavku:

05:28 Bojana izjava Izvor: Kurir

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