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Večeras se održava spektakularno finale popularnog muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, a atmosfera u studiju je već dostigla tačku ključanja. Među prvima je na snimanje stigao poznati voditelj Ognjen Amidžić, koji je svojim dolaskom odmah privukao ogromnu pažnju medija.

Ognjen je, u svom prepoznatljivom stilu spreman za uzbudljivu noć, rado stao pred novinare i podelio svoja očekivanja od finalne večeri. Međutim, ono što je pokrenulo lavinu komentara jeste njegov stav o sistemu glasanja.

"Žiri treba da glasa"

03:33 Ognjen Amidžić inervju Izvor: Kurir

„Finale je uvek nepredvidivo i publika ima neverovatnu moć, ali lično smatram da bi u ovakvim formatima i stručni žiri morao da ima reč do samog kraja.

Publika glasa srcem i za svoje favorite, što je sjajno, ali žiri je tu da prepozna nijanse, vokalne sposobnosti i profesionalni potencijal. Mislim da bi kombinacija glasova publike i žirija donela najpravedniji ishod“, iskren je bio Amidžić, a pre njega stigla je Bojana.

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