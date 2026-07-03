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Veče koje će se dugo pamtiti upravo je počelo na prepunom Tašmajdanu. Hiljade ljudi dočekale su gromoglasnim ovacijama legendarnog Milančeta Radosavljevića, pevača koji je u devetoj deceniji života ostvario san i prvi put održava veliki solistički koncert u Beogradu.

Čim se pojavio na sceni, publika ga je pozdravila dugotrajnim aplauzom, a emocije su bile vidljive na licima svih prisutnih. Bio je to trenutak koji je čekao decenijama – susret umetnika i publike koja je uz njegove pesme odrastala, volela i živela.

– Dame i gospodo, poštovani, voljeni, moj dobri narode, lepa deco, da li sam ja ovo stvarno zaslužio ili sanjam? Dobro veče, Beograde! Dobro veče, Srbijo! Dobro veče, Republiko Srpska! Dobro veče svoj našoj braći koja žive širom planete. Dobro došli na moj prvi solistički koncert.

Milanče Radosavljević se rasplakao:

03:24 Milance Radosavljević se rasplakao na koncertu Izvor: Kurir

Možda sam malo preuranio sa koncertom. Sledeći će biti za 50 godina – našalio se Milanče, što je publika ispratila gromoglasnim aplauzom.

Posebne reči uputio je i harmonikašu Aci Sofronijeviću.

– Aca Sofronijević je noćas najveća zvezda. Ja sam njega upoznao i prepoznao da će biti ovo što je danas. On je najveća zvezda među harmonikašima i pravi umetnik – rekao je pevač.

Vidno dirnut, Milanče nije krio emocije pred prepunim Tašmajdanom.

– Na mom mestu nije lako. Suze mi idu... - poručio je kroz emocije.

Koncert je zatim otvorio simbolično, pesmom “Dao bih ovo malo života”, a već nakon prvih stihova Tašmajdan se pretvorio u jedan veliki hor. Publika je u glas pevala svaku reč, pokazujući koliko su njegove pesme ostale deo života mnogih generacija.

Od prve do poslednje note atmosfera je ispunjena iskrenim emocijama. Smenjuju se aplauzi, osmesi i poneka suza, dok Milanče još jednom potvrđuje zašto je decenijama jedan od najvoljenijih pevača narodne muzike. Njegovi bezvremenski hitovi odzvanjaju Tašmajdanskim stadionom, a publika ne dozvoljava da ijedna pesma prođe bez horskog pevanja.

03:30 Milanče Radosavljević dao izjavu pre koncerta Izvor: Kurir

Za ovako posebno veče Milanče je pažljivo birao i goste koji će sa njim podeliti istorijski trenutak. Prvi je na scenu izašao Dejan Nedić Tejovac, čiji je nastup publika ispratila velikim aplauzom. Tokom večeri pridružiće mu se i njegova zemljakinja, Sladja Allegro, koja će zajedno sa Milančetom dodatno ulepšati ovo nezaboravno muzičko veče.

Poseban pečat koncertu daje i orkestar Aleksandra Sofronijevića, koji prati sve izvođače i svojim vrhunskim muziciranjem doprinosi spektaklu na Tašmajdanu. Upravo ovaj orkestar nastaviće niz velikih muzičkih događaja, jer će 9. decembra održati i svoj veliki solistički koncert u Sava centru, a večeras su gosti i Milančeta Radosavljevića.

Veče na Tašmajdanu još traje, ali jedno je već sada sigurno – Beograd prisustvuje istorijskom trenutku. Posle više od pola veka karijere, Milanče Radosavljević dobio je ono što odavno zaslužuje – koncert pred prepunim Tašmajdanom, uz hiljade glasova koji zajedno sa njim pevaju njegove najveće hitove i pokazuju da prava muzika i iskrena emocija nikada ne prolaze.