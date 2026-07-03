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Milanče Radosavljević večeras održava veliki koncert na Tašmajdanu, a među brojnim kolegama koje su došle da mu pruže podršku našao se i Era Ojdanić.

Era Ojdanić - pevač Foto: Kurir Televizija

Folker je po dolasku kratko govorio za medije i tom prilikom se osvrnuo na navode koji su danas odjeknuli u javnosti, a tiču se njegovog unuka Andrije, za kojeg su pojedini mediji objavili da se navodno predozirao.

- Danas sam se čuo sa snajkom ništa mi nije rekla, dete je već dva dana kod nje u Resniku, nemam pojma da li je istina, ja da znam nešto o tome sigurno ne bih došao na koncert - rekao je kratko Era između ostalog.,

1/9 Vidi galeriju Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić Foto: Ilija Ilić

Era mu kupio porše za 18. rođendan

Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić nedavno je proslavio 18. rođendan, a tim povodom mu je deda organizovao gala slavlje.

Na proslavi u njegovom motelu na Meljaku bilo je oko 300 zvanica, među kojima su došli Erini prijatelji, porodica i kolege. Pevač nije krio uzbuđenje zbog rođendana svog unuka a na slavlju je bacao novčanice i pevao pokazavši koliko je ponosan deda.

Ipak, kruna glamurozne i raskošne večeri bio je vatromet napolju kada je nebo zasijalo ali i poklon koji je deda pripremio za unuka.

Pravi šok za Andriju i sve koji su izašli ispred restorana bio je kada su ugledali besnu mašinu.

1/5 Vidi galeriju Unuk Ere Ojdanića, Nikola Anđelić Foto: Preent Screen

U pitanju je automobil marke Porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo videli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona.

- Najbolji deda što može da postoji. Ja inače to govorim, njega volim najviše na svetu. Mora da se poštuje i ceni slušamo se jedan drugog. Ume nekad da bude strog ali sa potrebom i tako treba da bude - rekao je on na početku slavlja.