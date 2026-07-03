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Posle više od pet decenija uspešne karijere, Milanče Radosavljević večeras, 3. jula, održaće svoj prvi veliki solistički koncert na Tašmajdanu. Tim povodom brojne poznate ličnosti došle su da mu pruže podršku, a među njima je bio i Mile Kitić, koji godinama ceni i prati rad legendarnog pevača.

1/5 Vidi galeriju Posle više od pet decenija uspešne karijere, Milanče Radosavljević večeras, 3. jula, održaće svoj prvi veliki solistički koncert na Tašmajdanu. Tim povodom brojne poznate ličnosti došle su da mu pruže podršku, a među njima je bio i Mile Kitić, koji godinama ceni i prati rad legendarnog pevača. Foto: Kurir, Petar Aleksić

U razgovoru sa novinarima, Kitić se najpre osvrnuo na nedavno održani koncert "Južnog vetra", na kojem je i sam nastupio.

– Odlično je bilo, dobro, emotivno. Baš me raduje što se takva jedna manifestacija održala – rekao je Mile.

Novinare je potom zanimalo i šta misli o Desingerici, koji se zajedno sa njim pojavio na bini.

– Pa dobro, ne družimo se mnogo, ali smo na neki način prijatelji. On je Južni vetar ovog vremena, ali to treba publika da odluči – poručio je pevač.

Na pitanje novinara koga žene najviše vole Milančeta Radosavljevića, Eru Ojdanića ili njega, Mile je kroz osmeh odgovorio:

- Mislim da ja najbolje prezime imam. Šalim se. Ja sebe ne vidim tako.

Mile Kitić o Milančetu

Govoreći o večerašnjoj zvezdi, Kitić nije krio koliko poštuje Milančeta Radosavljevića i njegov doprinos narodnoj muzici.

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević zakazao je prvi solistički koncert na Tašmajdanu, Foto: Kurir

– Ja Milančeta obožavam. U vreme kad sam ja počinjao da pevam, ko nije znao da peva Milančeta, Tomu Zdravkovića i Šabana Šaulića, nije mogao da peva u kafani. Dobri smo prijatelji. Ne družimo se kao ni sa Desingericom, ali ga izuzetno poštujem. Mnogo sam para uzeo na njihove pesme – rekao je Mile Kitić.

"Marta je malo pala u depresiju"

Mile Kitić je progovorio o negativnim komentarima sa kojima se susrela njegova supruga Marta Savić.

- Ja sam joj rekao da i kod mene postoje razni komentari, svašta se piše o ljudima koji se bave javnim poslom. Malo je pala u depresiju, ja sam joj rekao da se opusti i peva i da ne čita komentare - poručio je on.