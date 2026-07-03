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Večeras se održava veliko finale "Pinkovih zvezda", u kojem će posle višemesečnog takmičenja biti proglašen pobednik ove sezone. Atmosfera je uzavrela, a članovi žirija ne kriju uzbuđenje pred završnicu jednog od najgledanijih muzičkih takmičenja.

Foto: Marko Karović

Među prvima je pred naše kamere stao Dragan Stojković Bosanac, koji je u svom prepoznatljivom stilu, uz dozu humora i iskrenosti, sumirao utiske o sezoni, finalistima i svojim kolegama iz žirija.

"Ja znam ko će pobediti, ali neću da vam kažem. Evo samo što mi suze nisu krenule, jer je kraj takmičenja" - našalio se Dragan Stojković Bosanac, pa nastavio:

"Ne znam da li ostajem, imam i više godina. Ima dosta dobrih kolega, nismo mi popili muzičku pamet Srbije i sveta. Mi ne vežbamo, nemamo scenario i ugovorenu komunikaciju. Ko se tu najbolje snađe, taj je zapažen. Niko mi neće nedostajati od članiva žirija - rekao je muzičar, a o čemu je još pričao pogledajte u videu, koji se nalazi u okviru teksta.

Ovih 19 takmičara bori se za prvo mesto

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Marko Karović

Na velelepnoj sceni "Pinkovog" muzičkog takmičenja večeras će nastupiti:

Igor Lošić, Luka Đokić, Irma Topolović, Mervan Mehmedović, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Miodrag Đokić, Damiano Roi, Daria Subotić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović.

Članovi stručnog žirija takođe će se naći u svojim sudijskim stolicama i oceniti kandidate, program će voditi Bojana Lazić, u ime produkcije govoriće Ognjen Amidžić, a pobednik će biti odabran isključivo glasovima publike.