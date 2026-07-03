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Legendarni pevač narodne muzike Milanče Radosavljević večeras će održati veliki solistički koncert na Tašmajdanu, a emocije su ga savladale već uoči izlaska na scenu.

Foto: Kurir

Govoreći pred početak spektakla, Milanče je iskreno priznao kako se oseća pred jedan od najvažnijih nastupa u karijeri, a otkrio je i da je koncert na Tašmajdanu mogao da bude održan mnogo ranije. U jednom trenutku nije uspeo da sakrije emocije, pa se i rasplakao.

- Osećam se muški, ja sam ceo život pevao, meni je ovo sve normalno, nadam se da će biti zadovoljni oni koje smo mi zvali da dođu na koncert, ne smemo se obrukati i hvala im što ste toliku pažnju posvetili jednom starcu kome je istekao rok za upotrebu odavno

- Trebalo je mnogo ranije, ali šta da radimo. Trebali su da me poznaju, ali nisu hteli. Ja bih voleo da su me poznali. Ja sam mogao da uđem u neku od ozbilnijih kuća, samo na sporedni ulaz. Navikao sam se ja da trpim, ali evo ovo mi je sada potvrda da mi je do ovog iskreno stalo. Da ne misle u mojoj okolini, koji me sreću i kažu: "Kako te zaobilaze ovi?!", da potvrdite da sam ja ipak bio neko i nešto u ovom poslu, ja sam se ovim poslom bavio ceo život, i nisam se nikad obrukao, radio sam i bolestan i humanitarno. Ja sam ovo zaslužio.

Pevač Milanče Radosavljević u jednom trenutku se rasplakao na koncertu, a detaljnije pogledajte u videu ispod.

03:24 Milance Radosavljević se rasplakao na koncertu Izvor: Kurir

Posebne reči uputio Aci Sofronijeviću

– Aca Sofronijević je noćas najveća zvezda. Ja sam njega upoznao i prepoznao da će biti ovo što je danas. On je najveća zvezda među harmonikašima i pravi umetnik – rekao je pevač.

Vidno dirnut, Milanče nije krio emocije pred prepunim Tašmajdanom.

– Na mom mestu nije lako. Suze mi idu... - poručio je kroz emocije.