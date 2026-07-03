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Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, koji je došao da pruži podršku svojim kandidatima u borbi za pobedu.

Desingerica je odmah po dolasku privukao ogromnu pažnju okupljenih, ali ovoga puta ne samo zbog svoje harizme i upečatljivog stava, već i zbog izdanja u kojem se pojavio. Naime, reper je iznenadio elegantnim stajlingom kakav publika nema često priliku da vidi. Umesto prepoznatljivih, mahom ležernih kombinacija, Desingerica se za veliko finale odlučio za klasičnu crnu košulju i elegantne crne pantalone, zbog čega su mnogi komentarisali da nikada nije izgledao sređenije.

Neočekivano izdanje

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

Dolazak u ovom izdanju odmah je pokrenuo komentare i šale prisutnih, uz opasku kako će Jelena Karleuša reagovati kada ga bude videla večeras, s obzirom na to da ga je više puta do sada kritikovala zbog njegovog stila. Ipak, čini se da je ovog puta odlučio da bude „baš po njenom ukusu“.

Na finale nije došao sam, već u pratnji supruge Nevene, koja je svojim atraktivnim izgledom takođe privukla brojne poglede i izazvala oduševljenje prisutnih. Par je zajedno pozirao fotografima, a njihov dolazak nije prošao nezapaženo.

- Je l' sam obećao, pun gas, da j*be rak raka, biće moja svaka. Osećam se neprijatno, jedva čekam da se završi, poneo sam japanke i majicu, nije ovo moj teren. Mnogo je civil, ali obećao sam da ću da obučem košulju - rekao je Desingerica.

- A cipele – upitali su okupljeni novinari.

- A šta je ovo? Nisam krenuo na sastanak da potpisujem ugovore, nego na "Pinkove zvezde". Šta ti hoćeš one zmijske da obučem u špic? Šimike! Ja na maturu nisam išao ovakav, išao sam u duksu, sa kapuljačom. Ovo je specijalan autfit za Jelenu, videćemo - rekao je Desingerica u svom stilu.

"Pobedu nosi moj kandidat"

Despić je istakao da je ubeđen da večeras pobedu odnosi njegov kandidat.

- Nadam se moj kandidat, 80 posto sam ubeđen jer se dosta dajem za to, ali videćemo, mišljenja publike su jedno. Nisam organizovao, nisam bio tu, boleo me stomak – rekao je on, te istakao da će mu sve kolege iz žirija nedostajati:

1/7 Vidi galeriju Među prvima je stigla i članica žirija, pevačica Zorica Brunclik, u pratnji supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša i ćerke Zlate. Foto: Marko Karović

- Meni je baš žao što se završilo. Po jednu sliku od svakog sam stavio pored kreveta, kad ujutru ustanem prvo ljubim Zoricu, Bosanca, Jelenu i Vikija pozovem telefonom. Viki je tu, ne moram da se prisećam. A Kemiš nema pečat, Zorica ima pečat.

Desingerica je istakao da ostaje otvoren za narednu sezonu.

- Verovatno da, ne znam šta se dešava, ali meni je ovo jedno od najjačih iskustava, ovo treba osetiti u životu, jedan ovakav projekat i ovakvu televiziju. Tek kad dođeš na snimanje vidiš koliko se ljudi daje za ovo, čast mi je biti deo ovakvog projekta. Dobio sam neku publiku 50 plus, bake su me zavolele. Dolaze na nastupe, poljubim ih, izgrlimo se.

Detaljnije u prilogu.

06:12 Desingerica stigao na finale Pinkovih zvezda Izvor: Kurir

Na pitanje o ljubavnoj priči Jakova i Džejle, Despić je poručio:

- Ako je tako stvarno, neka se ljudi vole i podržavaju, da pevaju jedno drugome, ja im želim brak kao Zorica i Kemiš – istakao je Desingerica.