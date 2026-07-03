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Veliko finale "Pinkovih zvezda" okupilo je članove žirija i brojne predstavnike medija, a jedno od pitanja koje je posebno privuklo pažnju bilo je upućeno pop divi Jeleni Karleuši i odnosilo se na mogućnost povratka Cece Ražnatović u popularno muzičko takmičenje.

Foto: Marko Karović

Naime, novinari su Jelenu pitali da prokomentariše izjavu Viki Miljković, koja je ranije rekla da bi, ukoliko bi produkcija to dozvolila, u žiriju volela ponovo da vidi Cecu.

Karleuša je na to odgovorila:

- Naravno, to je uradila i na prethodnom takmičenju, tako da očekujte neočekivano. Možda u septembru gledate Cecu, a ne mene. Nisam sigurna da u toj utakmici obe strane žele da budu u žiriju - rekla je Jelena.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

Desingerica stigao na finale

Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, koji je došao da pruži podršku svojim kandidatima u borbi za pobedu.

Desingerica je odmah po dolasku privukao ogromnu pažnju okupljenih, ali ovoga puta ne samo zbog svoje harizme i upečatljivog stava, već i zbog izdanja u kojem se pojavio. Naime, reper je iznenadio elegantnim stajlingom kakav publika nema često priliku da vidi. Umesto prepoznatljivih, mahom ležernih kombinacija, Desingerica se za veliko finale odlučio za klasičnu crnu košulju i elegantne crne pantalone, zbog čega su mnogi komentarisali da nikada nije izgledao sređenije.