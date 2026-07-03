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Nakon što je voditelj Ognjen Amidžić saopštio imena takmičara koji su prošli u sledeći krug, u studiju je usledio neočekivan preokret i napeta situacija.

U narednu fazu takmičenja plasirali su se: Jovan Gavrilović, Ognjen Inđić, Irma Topolović, Stefan Cekić, Haris Kajević, Igor Lošić, Anja Tabak, Đorđe Jovanović, Luka Đokić, Elsan Pilica, Ana Jokić i Džan Imamović.

Karleuša: "Vi pojma nemate, sram vas bilo"

Nakon objave rezultata, članica žirija Jelena Karleuša je ustala i burno reagovala na odluku, obraćajući se publici u emotivnom i oštrom tonu.

1/9 Vidi galeriju Nakon objave rezultata, članica žirija Jelena Karleuša je ustala i burno reagovala na odluku, obraćajući se publici u emotivnom i oštrom tonu. Foto: Pink

- Isključili su mi mikrofon. Glasovi publike sve okej, ali ja moram da kažem vi pojma nemate, sram vas bilo - poručila je Jelena.

U prvom krugu takmičenja eliminisani su Mervan Mehmedović, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Miodrag Đokić, Damiano Roi i Daria Subotić.

"Ja imam najveći broj finalista"

Podsetimo, Karleuša je pred početak finala otkrila da bi sve dala da baš njen kandidat odnese pobedu.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

- Mislim da su večeras svi pobednici, izabrali smo brutalne favorite. Ja imam najveći broj finalista, ja sam svoje odradila, dovela sam ih do finala, sad je sve na publici, a ona je nepredvidiva. Publika pokaže da sa njom nema zezanja i da preko noći može da se preokrene, mislim da će svi biti zvezde. Mi smo više od 10 meseci tu, znamo ih u dušu, ali možda je ovo najviše fer, nema nameštanja, nema laži nema prevare. Ja bih sve učinila da moj pobedi, ucenila bih, pretila iza kamera - rekla je Jelena.