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Nakon što je voditelj Ognjen Amidžić saopštio imena takmičara koji su prošli u sledeći krug, u studiju je usledio neočekivan preokret i napeta situacija.

U narednu fazu takmičenja plasirali su se: Jovan Gavrilović, Ognjen Inđić, Irma Topolović, Stefan Cekić, Haris Kajević, Igor Lošić, Anja Tabak, Đorđe Jovanović, Luka Đokić, Elsan Pilica, Ana Jokić i Džan Imamović.

Karleuša: "Vi pojma nemate, sram vas bilo"

Nakon objave rezultata, članica žirija Jelena Karleuša je ustala i burno reagovala na odluku, obraćajući se publici u emotivnom i oštrom tonu.

Nakon objave rezultata, članica žirija Jelena Karleuša je ustala i burno reagovala na odluku, obraćajući se publici u emotivnom i oštrom tonu. Foto: Pink

- Isključili su mi mikrofon. Glasovi publike sve okej, ali ja moram da kažem vi pojma nemate, sram vas bilo - poručila je Jelena.

U prvom krugu takmičenja eliminisani su Mervan Mehmedović, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Miodrag Đokić, Damiano Roi i Daria Subotić.

"Ja imam najveći broj finalista"

Podsetimo, Karleuša je pred početak finala otkrila da bi sve dala da baš njen kandidat odnese pobedu.

Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

- Mislim da su večeras svi pobednici, izabrali smo brutalne favorite. Ja imam najveći broj finalista, ja sam svoje odradila, dovela sam ih do finala, sad je sve na publici, a ona je nepredvidiva. Publika pokaže da sa njom nema zezanja i da preko noći može da se preokrene, mislim da će svi biti zvezde. Mi smo više od 10 meseci tu, znamo ih u dušu, ali možda je ovo najviše fer, nema nameštanja, nema laži nema prevare. Ja bih sve učinila da moj pobedi, ucenila bih, pretila iza kamera - rekla je Jelena.

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23:30
STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV