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Tašmajdan večeras diše u ritmu emocija i muzike, dok hiljade ljudi uživa u nastupu legendarnog Milančeta Radosavljevića, koji na sceni izvodi svoje najveće hitove i pravi atmosferu za pamćenje u srcu Beograda.

Atmosfera je od samog početka dostigla usijanje, a Tašmajdan je pretvoren u veliku scenu zajedničkih emocija, između izvođača i publike ne postoji distanca, već samo pesma koja spaja generacije.

Aca Sofronijević obradovao publiku

00:30 Aca Sofronijević najavio koncert 8 decembra Izvor: Kurir

Jedan od ključnih ljudi večeri je i Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom, koji virtuelno drži ceo događaj na nogama. Njegova harmonika i vrhunska energija daju posebnu snagu koncertu, zbog čega svaki nastup dobija dodatnu dimenziju spektakla.

1/3 Vidi galeriju Jedan od ključnih ljudi večeri je i Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom, koji virtuelno drži ceo događaj na nogama. Foto: Kurir

Upravo Sofronijević je u toku večeri podelio i lepu vest koja je dodatno podigla atmosferu – njegov orkestar 9. decembra nastupa u Sava centru, na velikom solističkom koncertu koji već sada izaziva ogromno interesovanje publike. Ta informacija dočekana je burnim aplauzom, kao potvrda da publika prepoznaje kvalitet i rad koji stoji iza svakog njihovog nastupa.

Milanče se slomio na Tašmajdanu

Govoreći pred početak spektakla, Milanče je iskreno priznao kako se oseća pred jedan od najvažnijih nastupa u karijeri, a otkrio je i da je koncert na Tašmajdanu mogao da bude održan mnogo ranije. U jednom trenutku nije uspeo da sakrije emocije, pa se i rasplakao.

- Osećam se muški, ja sam ceo život pevao, meni je ovo sve normalno, nadam se da će biti zadovoljni oni koje smo mi zvali da dođu na koncert, ne smemo se obrukati i hvala im što ste toliku pažnju posvetili jednom starcu kome je istekao rok za upotrebu odavno.

Milanče stigao na koncert sa suprugom:

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević zakazao je prvi solistički koncert na Tašmajdanu, Foto: Kurir

- Trebalo je mnogo ranije, ali šta da radimo. Trebali su da me poznaju, ali nisu hteli. Ja bih voleo da su me poznali. Ja sam mogao da uđem u neku od ozbilnijih kuća, samo na sporedni ulaz. Navikao sam se ja da trpim, ali evo ovo mi je sada potvrda da mi je do ovog iskreno stalo. Da ne misle u mojoj okolini, koji me sreću i kažu: "Kako te zaobilaze ovi?!", da potvrdite da sam ja ipak bio neko i nešto u ovom poslu, ja sam se ovim poslom bavio ceo život, i nisam se nikad obrukao, radio sam i bolestan i humanitarno. Ja sam ovo zaslužio.