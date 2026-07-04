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Nakon spektakularnog koncerta na kojem je hiljade ljudi uživalo u njegovim pesmama i emociji koju je preneo sa bine, pevač narodne muzike Milanče Radosavljević obratio se medijima vidno emotivan i ponešen utiscima večeri.

"Ja nisam doživeo veće ovacije u životu"

- Omladina je u modi. Ja sam zaista čovek koji ne ide na ove velike koncerte, ovo mi se prvi put desilo u životu. Mislim da su neverovatno zadovoljni. Ja sam pod temperaturom. Meni se u jednoj strofi tri puta plače i tri puta peva. Ja nisam doživeo veće ovacije u životu. Jesam u Kragujevcu, to je bilo davno, tad sam bio dečko - rekao je Milanče.

02:01 Prva Milančetova izjava nakon koncerta Izvor: Kurir

Dodao je da mu je ovo iskustvo posebno emotivno i da je publika ostavila snažan utisak na njega:

1/5 Vidi galeriju Nakon spektakularnog koncerta na kojem je hiljade ljudi uživalo u njegovim pesmama i emociji koju je preneo sa bine, pevač Milanče Radosavljević obratio se medijima vidno emotivan i potresen utiscima večeri. Foto: Kurir

- Kao što vidite, sve sam dao od sebe i uvek dajem do poslednjeg molekula - poručio je pevač.

Milanče Radosavljević se slomio pred publikom

Milanče sa suprugom:

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević zakazao je prvi solistički koncert na Tašmajdanu, Foto: Kurir

Podsetumo, Milanče u jednom trenutku nije uspeo da sakrije emocije, pa se i rasplakao.

- Osećam se muški, ja sam ceo život pevao, meni je ovo sve normalno, nadam se da će biti zadovoljni oni koje smo mi zvali da dođu na koncert, ne smemo se obrukati i hvala im što ste toliku pažnju posvetili jednom starcu kome je istekao rok za upotrebu odavno

- Trebalo je mnogo ranije, ali šta da radimo. Trebali su da me poznaju, ali nisu hteli. Ja bih voleo da su me poznali. Ja sam mogao da uđem u neku od ozbilnijih kuća, samo na sporedni ulaz. Navikao sam se ja da trpim, ali evo ovo mi je sada potvrda da mi je do ovog iskreno stalo. Da ne misle u mojoj okolini, koji me sreću i kažu: "Kako te zaobilaze ovi?!", da potvrdite da sam ja ipak bio neko i nešto u ovom poslu, ja sam se ovim poslom bavio ceo život, i nisam se nikad obrukao, radio sam i bolestan i humanitarno. Ja sam ovo zaslužio.