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Veliko finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" donelo je brojne emotivne trenutke, a jedan od najlepših doživela je članica žirija Viki Miljković.

Muzičku zvezdu su sačekali verni fanovi koji su joj uručili prelep buket cveća u znak ljubavi, podrške i poštovanja koje godinama uživa među publikom. Viki nije krila osmeh i oduševljenje ovim gestom, pa je srdačno zahvalila svojim obožavaocima, koji su želeli da joj na poseban način pokažu koliko je vole, cene i podržavaju tokom svih ovih godina.

1/6 Vidi galeriju Veliko finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" donelo je brojne emotivne trenutke, a jedan od najlepših doživela je članica žirija Viki Miljković. Foto: Kurir

Uz Viki je sve vreme bio i njen suprug Dragan Tašković Taške, koji joj je i ovoga puta bio najveća podrška. Bračni par zajedno je pozirao okupljenim fotografima, a njihovo dobro raspoloženje i osmesi nisu prošli nezapaženo.

Viki o pobedniku

Inače, Viki ne krije da priželjkuje pobedu svog kandidata, ali ističe da će podržati najboljeg.

- Radujem se i veselim svakom finalu, neka pobedi najbolji. Nadam se da će najbolji biti u mom timu, imala sam iskustva da imam pobednika, to je veliki ponos i čast. Pokazala sam da pobednika umem da vodim i nakon takmičenja, da usmerim na pravi put i bez obzira, da nije pobednik u mom timu, volim svu tu decu i neka najbolji pobedi - poručila je.

1/8 Vidi galeriju Veliko finale "Pinkovih zvezda" okupilo je večeras članove žirija, takmičare i njihovu podršku, a upravo je stigla i folk zvezda Viki Miljković. Foto: Marko Karović

Na pitanje o svom angažmanu u "Pinkovim zvezdama", Viki je jasno stavila do znanja da nema razlog da menja pobednički tim.

- Bili smo jako uspešni, bilo mi je jako lepo, nema razloga zašto ne bih ostala u "Pinkovim zvezdama" - rekla je ona.