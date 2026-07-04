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U završnici spektakularnog finala "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša izašla je na scenu kod voditelja Ognjena Amidžića i Bojane Lazić, kako bi pružila podršku superfinalistima i uputila im reči ohrabrenja pred konačnu odluku publike.

Vidno uzbuđena, Karleuša se obratila Stefanu Cekiću, Džanu Imamoviću i Elsanu Pilici, poželela im mnogo sreće i istakla koliko je ponosna na njihov uspeh.

Jelena Karleuša izašla je na scenu kod voditelja Ognjena Amidžića i Bojane Lazić, te je poželela trojici superfinalista  Foto: Pink

- Moram da čestitam ovoj velikoj trojci koja je ostala večeras, svaka vam čast. Želim vam da se osećate kao da ste pobedili, kao da su se moja deca borila. Uzbuđena sam, imam veliku tremu, kao da sam vam majka. Do pobede, neće biti greške - rekla je Karleuša.

Nakon emotivnog obraćanja finalistima, pevačica je otkrila da publiku očekuje još jedno iznenađenje, najavivši premijeru svoje nove pesme uživo u programu "Pinkovih zvezda".

Jelena Karleuša
Foto: Pink

- Moja prva pesma koja otvara album "Enigma", a večeras idem da se spremim za pesmu koja se zove "Sad je sve ok" - rekla je Jelena.

"Ja imam najveći broj finalista"

Podsetimo, Karleuša je pred početak finala otkrila da bi sve dala da baš njen kandidat odnese pobedu.

Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

- Mislim da su večeras svi pobednici, izabrali smo brutalne favorite. Ja imam najveći broj finalista, ja sam svoje odradila, dovela sam ih do finala, sad je sve na publici, a ona je nepredvidiva. Publika pokaže da sa njom nema zezanja i da preko noći može da se preokrene, mislim da će svi biti zvezde. Mi smo više od 10 meseci tu, znamo ih u dušu, ali možda je ovo najviše fer, nema nameštanja, nema laži nema prevare. Ja bih sve učinila da moj pobedi, ucenila bih, pretila iza kamera - rekla je Jelena.

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STARS EP 601 13.06.2026. Izvor: Kurir TV