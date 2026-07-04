Slušaj vest

Nakon proglašenja pobednika, novopečeni šampion je zajedno sa svojim mentorom govorio za medije o pobedi, ali i o izazovima i sputavanju kroz koje je prošao tokom takmičenja.

Stefan Cekić o pobedi: "Nisam svestan još uvek"

1/6 Vidi galeriju Stefan Cekić je pobednik "Pinkovih zvezda", a njegov mentor tokom takmičenja bio je Dragomir Despić Desingerica, koji nije krio ponos zbog uspeha svog kandidata. Foto: Kurir

- Koliko košta ovo, bajo, da odmah utopimo, da uložimo u karijeru? - našalio se Desingerica gledajući pobednički trofej.

Vidno raspoložen zbog velikog uspeha svog kandidata, Desingerica je poručio da je od početka verovao u Cekićev trijumf.

Desinger je tata igrice! Ja nisam ovo ni zamišljao drugačije! Je li, Cekiću, kada si ovde stajao... Kada je on dobijao nepravedno tri "ne", kada sam video da pada već, šta sam ja rekao?! - rekao je mentor, dok se Stefan kratko nadovezao:

- U životu ima uspona i padova.

Na pitanje kako se oseća nakon pobede, novi pobednik "Pinkovih zvezda" priznao je da još nije sabrao utiske.

- Nisam svestan još uvek - iskreno je rekao Cekić.

Ovo je supruga Stefana Cekića:

1/6 Vidi galeriju Stefan je u braku sa Jovanom Đorđević koja se takođe bavi pevanjem i takođe je učestvovala u "Pinkovim zvezdama" pre nekoliko godina. Foto: Printscreen

Desingerica se potom osvrnuo i na veliku borbu u finalu, u kojem je drugo mesto osvojio Džan Imamović, kandidat Zorice Brunclik.

- Ozbiljan protivnik, ozbiljna konkurencija. Nije čestitala. Najveći mi je kompleks bio da izgubim od takve konkurencije - rekao je Desingerica.

Mentor pobednika otkrio je i da za Stefana nema odmora, već da odmah kreće rad na njegovoj karijeri.

- Ide leto dalje, rokamo, on se posvećuje karijeri dalje kako treba. Ni za koga ovo nije kraj sveta, ko je izgubio, ko je pobedio, to nema veze. Zavisi ko će kakav put imati, prilike imati za dobru muziku. On će imati priliku za dobru pesmu, to ćemo mu dati. Od njega zavisi kako će da vodi karijeru.

Otkrio je i kakvu numeru priprema za pobednika.

- Biće pesma u njegovom fazonu, da može da roka sa bendom. Terao sam ga još jače na to što već radi, kakvu energiju ima, da bude još jače. Pobedio je gas i energija. On vam je čist primer kako se radi današnja narodna muzika, da ljudi dođu da se provedu plus full glas.

Stefan Cekić o Desingerici

1/14 Vidi galeriju Pinkove Zvezde - FINALE Foto: Kurir

Stefan nije krio koliko mu je značila podrška mentora tokom celog takmičenja.

- Da sam kod nekog drugog mentora, ne bi bio uz mene ovako kao što je on - rekao je Cekić, a zatim dodao:

- Sve u životu možemo da naučimo od njega.

Desingerica: "On je neko ko je osporavan celo takmičenje"

Desingerica smatra da je upravo činjenica da je Stefan često bio osporavan dodatno doprinela njegovom uspehu.

- Posebno mi je drago što je bilo dosta ljudi koji su bili lagani favoriti za ovo, a on je osporavan celo takmičenje zbog njegovih kvaliteta i mog hajpa i guranja, jer sam ga pominjao u dosta intervjua. Kada je on padao, kada je rekao: "Idem kući, neću više ovo da radim", rekao sam: "Što te više sputavaju...". Meni je to sputavanje bilo najveće gorivo. Ja da nisam imao tog sputavanja ne bih imao goriva da doguram dokle sam danas, to pokušavam da prenesem na njega. Ovo mu je velika škola, što ne znači da drugi kandidati neće uspeti u ovom poslu.

Za kraj je poručio da slavlje neće dugo trajati.

- Nemamo vremena da slavimo i za neko uživanje osim da pravimo lovu i da radimo. Sada radimo pun gas - zaključio je Desingerica.

Detaljnije u prilogu.

01:56 Stefan Cekic je pobednik Pinkovih zvezda: Desingerica van sebe od srece, delirijum u studiju Izvor: MONDO

Podsetimo, večeras se za prvo mesto borilo 19 takmičara:

Igor Lošić, Luka Đokić, Irma Topolović, Mervan Mehmedović, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Miodrag Đokić, Damiano Roi, Daria Subotić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović.

Desingerica imao osećaj da će njegov kandidat pobediti

Pred početak finala, Desingerica je rekao za Kurir da je uveren da će njegov kandidat pobediti.

- Nadam se moj kandidat. Već sam 88% ubeđen u to, ali videćemo, jer tu nema pravila. Pozvali smo ceo grad za glasanje. - rekao je Desingerica.