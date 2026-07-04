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Pevač Stefan Cekić, kojeg je publika poslednjih 10 meseci svake nedelje gledala u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde, pobedio je večeras u velikom finalu i osvojio novčanu nagradu od 30.000 evra.

Stefanova publika je večeras bila najglasnija u studiju, što je rezultiralo i najvećim brojem glasova, a nakon proglašenja, videlo se olakšanje na njenogom licu, ali i radost njegovog mentora - Dragomira Despića Desingerice.

Iste sekunde kada je voditelj Ognjen Amidžić pročitao njegovo ime, na binu je uletela publika i digla Stefana.

Ko je Stefan Cekić?

Stefan Cekić dolazi iz Leskovca i prepoznatljiv je po svojoj neverovatnoj energiji i neobičnom spoju koji je napravio izborom mentora. Iako peva narodnjake, Stefan je izabrao Desingericu za mentora, koji mu je sada nakon proglašenja obećao i pesmu.

Ovo je supruga Stefana Cekića:

Stefan je u braku sa Jovanom Đorđević koja se takođe bavi pevanjem i takođe je učestvovala u "Pinkovim zvezdama" pre nekoliko godina. Foto: Printscreen

Stefana sugrađani pamte i po događaju koji je obeležio prošlogodišnju Roštiljijadu. Upravo na glavnoj bini, pred brojnom publikom, Stefan je zaprosio svoju dugogodišnju devojku Jovanu Đorđević, koja se takođe bavi pevanjem i takođe je učestvovala u "Pinkovim zvezdama" pre nekoliko godina.

Taj čin ostao je upamćen i kao prva prosidba na glavnoj bini Roštiljijade u više od tri i po decenije dugoj tradiciji ove manifestacije. 

Inače, Jovana nisu uspele da sakriju emocije kada je čula da je njen suprug osvojio prvo mesto, pa je na bini u tom trenutku zaplakala, dirnuta velikim uspehom i njegovim trijumfom.

Stefan Cekić o Desingerici

Inače, Stefan nije krio koliko mu je značila podrška mentora tokom celog takmičenja.

- Da sam kod nekog drugog mentora, ne bi bio uz mene ovako kao što je on - rekao je Cekić, a zatim dodao:

- Sve u životu možemo da naučimo od njega.

Desingerica imao osećaj da će njegov kandidat pobediti

Stefan Cekić je pobednik "Pinkovih zvezda", a njegov mentor tokom takmičenja bio je Dragomir Despić Desingerica, koji nije krio ponos zbog uspeha svog kandidata. Foto: Kurir

Pred početak finala, Desingerica nam je rekao da je uveren da će njegov kandidat pobediti.

- Nadam se moj kandidat. Već sam 88% ubeđen u to, ali videćemo, jer tu nema pravila. Pozvali smo ceo grad za glasanje. - rekao je Desingerica za Kurir.

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STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV