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Pevač Era Ojdanić bio je vidno potresen kada je saznao da se njegov unuk Andrija predozirao. Iako se oglasio tvrdeći da ne zna šta je istina, ovo nije prvi put da se našao u centru skandala zbog porodične drame.

Naime, Era Ojdanić je 2018. godine rekao da je sina i snajku izbacio iz porodične kući nakon svađe u koju je bila uključena i policija, a tada je unuka Andriju odveo u svoj motel.

Nakon što je Jelena prijavila supruga Dragutina za nasilje, Era ih je oboje izbacio iz kuće.

1/5 Vidi galeriju Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

- Došlo je do tog incidenta, sve je istina. Njih dvoje već godinama ne žive zajedno, oboje žive svoje živote. Moj sin nije nasilnik, on se nikad u životu nije pobio, nikad nije podigao ruku ni na jednu ženu. Apsolutno sam siguran u to. U ovom slučaju će i jedno i drugo da snose posledice. Mogli su lepo da okončaju svoju vezu i da stave tačku na to - rekao je Ojdanić.

- Dragutin ima video nadzor i sve je snimljeno. Vidi se kako ona njega gura i udara ga po glavi. On je samo bio taj koji je smirivao situaciju kako Jelena ne bi napala tu devojku. On nije nikog napao. Njoj su vrata te kuće uvek bila otvorena, ona dođe presvuče se i to, ali ne živi tu već kod roditelja u Resniku - rekao je tada Era Ojdanić i ispričao nam je da ih je oboje isterao iz kuće.

- Kod inspektora i sudije je taj video snimak na kome je sve zabeleženo. Sve se vidi kao na dlanu, nasilja nije bilo. Oboje su dobili pedalu iz kuće. To je kuća mog unuke Andrije. Ja sam sa Jelenom u mnogo dobrim odnosima, čak sam joj i svoj auto dao, da joj olakšam život.

Predozirao se narkoticima

Podsetimo, njegov jedva punoletni unuk Andrija Ojdanić predozirao se u petak narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.

Prema rečima našeg izvora, Andrija se nalazi u Resniku, gde živi porodice njegove majke. Upravo tamo se i desila nemila scena.

Po dolasku ekipe hitne pomoći ustanovljeno je da je uzeo preveliku dozu narkotika, ali na sreću uspeli su da mu pomognu. Međutim, Erin unuk je, nakon što je došao sebi, odbio da ide u bolnicu, rekavši lekarima da je na terapiji za lečenje od zavisnosti.

Kako smo uspeli da saznamo od našeg izvora, za stanje u kojem našao mlađani Andrija porodica najviše krivi pevača. Tvrde da mu je Era obezbedio lagodan život, a sve to dovelo je do toga da on krene da koristi narkotike.

1/9 Vidi galeriju Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić Foto: Ilija Ilić

Kako smo uspeli da saznamo, u njihovoj porodičnoj kući u Resniku čak reagovala i policija.