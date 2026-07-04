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Viktor Živojinović, mlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, pokazao je na društvenim mrežama kako provodi letnje dane sa ocem. Naslednik poznate porodice objavio je nekoliko kadrova s luksuznog krstarenja, otkrivši delić opuštene atmosfere na otvorenom moru.

Na fotografijama se može videti kako Viktor uživa na palubi jahte, odmara u hladu uz pivo, ali i kako se okušao u pecanju, što je očigledno dodatno upotpunilo njihov odmor.

Da su Živojinovići ljubitelji dobrog zalogaja pokazali su i objavama iz kojih se vidi da su se počastili italijanskim specijalitetima. Na trpezi su se našle pice sa mocarelom i svežim bosiljkom, a prizori sa putovanja privukli su veliku pažnju njihovih pratilaca.

1/15 Vidi galeriju Viktor i Boba Živojinović uživaju na krstarenju Foto: Printscreen/Instagram

Viktor i Boba pronašli su idealan način da leto provedu daleko od gradske gužve i uživaju u svakom trenutku zajedničkog odmora.

"Neka putovanja nisu samo nova mesta, već uspomene koje ostaju zauvek. Ovo putovanje sa tatom me podsetilo da su najlepši trenuci oni koje delimo sa ljudima koje volimo. Kilometri prolaze, ali zajednički smeh, razgovori i doživljaji ostaju za ceo život", napisao je Viktor.

ŽivojinovićI prodali vilu u Majamiju za 14, 2 miliona

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju ekskluzivnu nekretninu u Majamiju, smeštenu tik uz obalu Atlantskog okeana. Ova vila godinama je važila za jednu od najatraktivnijih nekretnina u njihovom vlasništvu, a prodaja je konačno realizovana nakon nekoliko godina oglašavanja, saznaje "Slobodna Dalmacija".

Poznati bračni par Lepa Brena i Boba Živojinović je luksuznu vilu prvobitno oglasio po ceni od čak 16,9 miliona dolara.

1/5 Vidi galeriju Vila Lepe Brene u Majamiju Foto: Printscreen