ZET TAŠTI OBEZBEDIO SUVI LUKSUZ U ŠPANIJI! Ceca uživa sa Anastasijom, otišle u luskuzni bar - kokteli, ležaljke u prvom redu - čist hedonizam (FOTO/VIDEO)
Nakon niza poslovnih obaveza i brojnih nastupa, Svetlana Ceca Ražnatović spakovala je kofere i otputovala u Španiju, gde vreme provodi sa ćerkom Anastasijom i zetom Nemanjom Gudeljem.
Pevačica se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako uživa na obali. Ceca je podelila kadrove iz bara sa plaže, snimila bazen, ležaljke i pogled na more, a po svemu sudeći odlučila je da dan posveti odmoru i potpunom opuštanju. Smestila se u prvom redu do mora, odakle je uživala u panorami i osvežavajućem koktelu.
Da joj boravak u Španiji posebno prija, pokazala je i Anastasija, koja nije krila sreću zbog majčinog dolaska. Njih dve su zajedno otišle na ručak, a pevačica je uz fotografiju iz restorana kratko poručila: „Napokon“.
Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj već duže vreme žive u Španiji zbog fudbalerovih profesionalnih angažmana. Ceca, kada joj obaveze to dozvole, često putuje kod ćerke, a njihove zajedničke fotografije i trenuci iz inostranstva redovno privlače pažnju i izazivaju brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.