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Nakon niza poslovnih obaveza i brojnih nastupa, Svetlana Ceca Ražnatović spakovala je kofere i otputovala u Španiju, gde vreme provodi sa ćerkom Anastasijom i zetom Nemanjom Gudeljem.

Pevačica se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako uživa na obali. Ceca je podelila kadrove iz bara sa plaže, snimila bazen, ležaljke i pogled na more, a po svemu sudeći odlučila je da dan posveti odmoru i potpunom opuštanju. Smestila se u prvom redu do mora, odakle je uživala u panorami i osvežavajućem koktelu.

1/7 Vidi galeriju Ceca uživa u Španiji Foto: Printscreen/Instagram

Da joj boravak u Španiji posebno prija, pokazala je i Anastasija, koja nije krila sreću zbog majčinog dolaska. Njih dve su zajedno otišle na ručak, a pevačica je uz fotografiju iz restorana kratko poručila: „Napokon“.

00:42 Ceca uživa u Španiji kod zeta i ćerke Izvor: Instagram