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Publiku u Plavoj dvorani Sava Centra 8. decembra očekuje koncert koji će objediniti vrhunsku umetnost, emociju i bogatu muzičku tradiciju.

Aleksandar Sofronijević, jedan od najcenjenijih harmonikaša regiona, zajedno sa svojim orkestrom prirediće koncert koji će još jednom potvrditi zašto su postali prepoznatljivi kao pravi majstori za dušu.

Svojim jedinstvenim pristupom muzici i iskrenom emocijom, Sofronijević je izgradio karijeru koju obeležavaju rasprodate sale, oduševljena publika i poštovanje kolega.

Aleksandar Sofronijević Foto: Dušan Petrović

Koncert u kultnoj dvorani Sava Centra predstavljaće jedan od najznačajnijih događaja njegove dosadašnje karijere, ali i priliku da publici predstavi pažljivo osmišljen program satkan od najlepših melodija, raskošnih aranžmana i impresivnog zvuka njegovog orkestra.

Veče će biti ispunjeno kompozicijama koje su obeležile našu muzičku tradiciju, ali i novim izvođačkim pristupom koji spaja autentičnost, savremeni izraz i vrhunski kvalitet.

Foto: Dušan Petrović

Upravo zato se od koncerta 8. decembra očekuje veče za pamćenje, dostojno umetnika koji je svojim radom postavio visoke standarde na domaćoj muzičkoj sceni.