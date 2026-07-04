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Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, godinama je jedno od najprepoznatljivijih lica domaćih rijaliti programa. Od 2013. godine gotovo je neizostavan učesnik televizijskih formata u Šimanovcima, zbog čega ga mnogi smatraju pravim rijaliti veteranom.

Foto: Petar Aleksić

Kako se godinama spekuliše, njegov glavni motiv za ulazak u rijaliti jeste finansijska zarada.

Prema navodima, sa produkcijom je dogovorio honorar od 1.200 evra na nedeljnom nivou, što ga svrstava među bolje plaćene učesnike.

Ukoliko ostane do samog kraja aktuelne sezone "Elite 9", procenjuje se da će njegova ukupna zarada od višegodišnjeg rijaliti učešća dostići impresivnu cifru od 432.000 evra.

Zanimljivo je da Lepi Mića sav novac koji zaradi predaje svojoj supruzi, sa kojom je u braku dugačkom 33 godine.

Ističe da mu je upravo ona najveća podrška i da potpuno razume da je rijaliti njegov posao, iako joj ponekad zasmeta kada psuje pred kamerama.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, Mića je muzičku karijeru ostavio po strani i ne planira "rijaliti penziju".

Tvrdi da sve psihički može da izdrži

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića Foto: Printscreen YouTube, Petar Aleksić, Printscreen

Smatra da je psihički "jak kao beton", da je oštroumniji od ostalih učesnika i da do sada nikada nije doživeo krizu tokom takmičenja.

Svoju posvećenost ovom poslu najbolje je opisao sopstvenom izjavom: "Ulaziću u 'Zadrugu' sve dok budem zdrav i vitalan. Ma umreću u rijalitiju".