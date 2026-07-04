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Pevačica Tea Tairović "zapalila je" tlo Grčke koncertom, kada je zapevala, pored svojih dobro poznatih hitova, numere sa novog albuma "Dominantna".

Tea Tairović u petak je održala još jedan spektakularni koncert u Grčkoj, kada je pred prepunim klubom u Halkidikiju.

Ona je, naime, pred dupke krcatim dobro poznatim klubom otpevala svoje dobro poznate hitove, ali je i pored njih zapevala one najnovije, sa novog abluma koji nosi naziv "Dominantna".

Tea Tairović Foto: Printscreen

Ono što je veoma specifično jeste to što je Tea za ovo veče specijalno otpevala i numeru "Sagapo", koju peva upravo na maternjem jeziku države u kojoj je nastupila - na Grčkom! Kako je sve to izgledalo pogledajte u početku ovog teksta:

Podsetimo, Tea je nedavno održala spektakularni koncert pred punim omladinskim stadionom u Pirotu, a pored toga što su se i ovoga puta na repertoaru našle kako stare, tako i nove numere, nju su građani ovog grada ogrnuli pirotskim ćilimom, jednim od najprepoznatljivijih simbola ovog grada.

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