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Bivša rijaliti učesnica, a danas televizijska voditeljka Sanja Stanković, poslednjih godina privlači pažnju ne samo zbog karijere, već i zbog uspešnih ulaganja u nekretnine.

Sanja Stanković uživa u skupim poklonima
Sanja Stanković uživa u skupim poklonima Foto: Printscreen

Nakon što je nedavno kupila svoj drugi stan, procenjuje se da ukupna vrednost njene imovine premašuje 600.000 evra. Mnogi smatraju da je novac koji je stekla tokom učešća u rijalitiju mudro investirala, a u istom pravcu nastavila je da ulaže i danas, gradeći vredan portfolio nekretnina.

Potrošila 10.000 evra na intervencije

Sanja Stanković, bivša učesnica "Zadruge" i nekadašanja partnerka Jovane Tomić Matore, kupila je nedavno stan na Vračaru, a za njega je iskeširala čak 200.000 evra Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Printscreen/Red Tv

Pored ulaganja u nekretnine, Sanja je deo novca izdvojila i za svoj fizički izgled.

Na plastične operacije, koje su uključivale višestruke korekcije nosa, usana, jagodica, kao i različite tretmane i filere za lice i bradu, potrošila je ukupno oko 10.000 evra.

Iako njene stare fotografije svedoče o velikoj vizuelnoj promeni, ona redovno trenira kako bi ostala u dobroj formi, a korisnici društvenih mreža često hvale njenu snalažljivost i način na koji je uložila novac.

Iako je u prošlosti bila u žiži javnosti zbog raznih afera u rijalitiju i izuzetno burnog raskida sa bivšom devojkom Jovanom Tomić Matorom, Sanja danas izbegava da daje intervjue i fokusirana je na svoju karijeru voditeljke.

Slobodno vreme rado provodi trošeći na hiljade evra na lepa putovanja i noćne provode, ali se trudi da se ne razbacuje, već da nastavi sa pametnim raspolaganjem finansijama.

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Sanja Stanković  Izvor: Instagram/mrs_s.happy