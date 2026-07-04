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Lena Marinković, devetnaestogodišnja ćerka Goce Tržan, ponovo je privukla pažnju svojih pratilaca na društvenim mrežama objavom koja nije prošla nezapaženo.

Foto: Preent Screen

Naime, Lena je podelila fotografiju na kojoj na licu ima tretman sa česticama zlata, otkrivši deo svoje rutine nege. Ovim potezom pokazala je da veliku pažnju posvećuje izgledu i održavanju kože, baš kao i njena poznata majka.

Pored toga što je aktivna na društvenim mrežama, Lena često privlači pažnju i zbog privatnog života. Već neko vreme uživa u vezi sa fudbalerom FK Partizan, sa kojim povremeno deli zajedničke fotografije, pokazujući koliko uživaju u ljubavi.

Goca o odrastanju ćerke Lene

1/9 Vidi galeriju Lena Marinković Foto: Printscreen/Instagram

Nedavno se Goca Tržan javno prisetila Leninog odrastanja i perioda kada je ćerku svuda vodila sa sobom, čak je i hranila u bekstejdžu. Pevačica je istakla da je Lenu vodila na nastupe kada je imala samo mesec i po dana, te da je zajedno sa njom putovala i na turneje.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku”.

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda siđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama”.