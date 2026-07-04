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Na društvenim mrežama već danima ne jenjavaju komentari o navodnoj vezi pevačice Džejle Ramović i njenog kolege Jakova Jozinovića.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Sve je počelo nakon što se na internetu pojavio snimak na kojem Jakov razmenjuje poljubac sa devojkom za koju mnogi veruju da je upravo Džejla, što je pokrenulo lavinu reakcija i brojnih nagađanja o njihovom odnosu.

Ipak, u međuvremenu se pojavila i druga teorija koja je izazvala veliku pažnju. Pojedini korisnici društvenih mreža smatraju da čitava situacija možda nije slučajna, već da je reč o potezu koji je privukao ogromnu pažnju javnosti.

Na platformi X sve je više komentara u kojima se spekuliše da se snimak pojavio baš u trenutku kada Jakov promoviše svoju muziku i novi projekat, zbog čega su mnogi počeli da sumnjaju da iza cele priče stoji dobra marketinška strategija.

Isplivala fotografija Jakova i Bojana

Pored priče o Džejli i Jakovu, dodatnu pažnju izazvao je i odnos Jakova Jozinovića sa Bojanom Cvijetićaninom, bivšim dečkom Džejle Ramović.

Na društvenoj mreži "X" osvanula je njihova zajednička fotografija, a korisnici su odmah počeli da komentarišu da su Jakov i Bojan, prema navodima koji kruže, ranije bili u dobrim odnosima.

O toj temi nedavno se oglasio i prijatelj Džejlinog bivšeg dečka, koji je javno prozvao Jakova.

Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš devojku. To je mimo svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pesme, a u međuvremenu mu osvajaš devojku - napisao je on na Instagram storiju.

Mreže bruje da je sve marketinški trik

1/6 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Miomir Milić, Kurir

Ipak, trenutno najveću pažnju privlači teorija da je Jakov namerno objavio snimak poljupca sa devojkom za koju se veruje da je Džejla, kako bi dodatno privukao pažnju na sebe.

On je, prema informacijama koje kruže društvenim mrežama, podelio snimak sa broda na kojem je bio sa prijateljima. U jednom trenutku vidi se poljubac sa devojkom za koju mnogi tvrde da je Ramovićeva, ali je objava ubrzo uklonjena.

Upravo to je bilo dovoljno da korisnici mreže "X" počnu da sumnjaju da se nije radilo o slučajnosti.

"Ovo je sve samo ne slučajno objavljeno", "Kako je pokvaren, sve je smislio lepo pred koncerte", "Mali je namazan svim bojama, namerno je objavio snimak" - još je jedna od reakcija koja se pojavila na nekadašnjem Tviteru.

Džejla i Jakov se ne oglašavaju

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Za sada se ni Džejla Ramović ni Jakov Jozinović nisu detaljno oglasili povodom tvrdnji da je njihov odnos deo marketinškog plana.

Dok jedni veruju da se među njima zaista rodila emocija, drugi smatraju da je sve pažljivo tempirano i da je snimak poslužio kao način da se javnost zainteresuje za Jakova i njegov rad.

U svakom slučaju, priča o Džejli, Jakovu i Bojanu ne prestaje da izaziva reakcije, a svaka nova fotografija ili objava na društvenim mrežama dodatno raspaljuje sumnje i komentare.