Slušaj vest

Muzička industrija se poslednjih godina značajno promenila, a produkcija spotova postala je neizostavan deo promocije svake nove pesme. Ipak, zanimljivo je da rekord za najskuplji spot na domaćoj estradi i dalje drži projekat snimljen pre više od 30 godina.

Reč je o spotu za pesmu "Za mene si ti" Dragana Mirković, koji je premijerno predstavljen 1994. godine i za koji je, prema javno dostupnim podacima i izjavama same pevačice, izdvojeno čak 90.000 tadašnjih nemačkih maraka. Ta cifra ni danas nije zvanično nadmašena na domaćoj estradi.

U vreme kada je nastao, ovaj spot predstavljao je pravo tehnološko iznenađenje. Dok je većina domaćih izvođača snimala jednostavne video-zapise, Dragana Mirković odlučila se za trodimenzionalnu kompjutersku animaciju, koja je tada bila rezervisana uglavnom za svetske muzičke produkcije.

„Rađenje spota kompjuterom postoji već dve do tri godine u Americi, ono što gledamo već nekoliko godina na MTV i vidimo da je kompjuter dosta zastupljen u tim spotovima i to je nešto što sam ja, naravno, kao svaki čovek koji se bavi poslom koji voli, želela da imam. Da uradimo nešto drugačije, novije, da mi, u Jugoslaviji možemo da kažemo da imamo neki kompjuterski spot“, rekla je Dragana pri premijernom emitovanju ovog spota na televiziji, osvrnuvši se i na samo snimanje spota:

„Raditi jedan kompjuterski spot stvarno nije jednostavno, posebno ovaj. To je rađeno trodimenzionalno, animacija je u pitanju i, bukvalno, snimanje tog spota je na prostoru gde je samo plavo platno iza mene, nema ničega što ćemo videti u spotu, osim mene, a u spotu ćemo videti i taj grad i tog lika MC Tigera“.

Što se tiče spotova u 21. veku, malo je poznato da je najskuplji snimljen za pesmu Marije Šerifović. S obzirom na to da je pesma "Molitva" proglašena za najbolju na Evroviziji 2007. godine u spot za pesmu uložen je ogroman novac.

Što se tiče mlađih izvođača, trenutno u spotove najviše novca ulaže Aleksandra Prijović, koja je snimila mnogo klipova poslednjih godina, a samo za ekranizaciju „Zvuk tišine“ sa novog albuma potrošila je 40.000 evra.

Nataša Bekvalac ne štedi kada su spotovi u pitanju, te svakim iznenadi vernu publiku. Kako su mediji preneli, za spot za novu pesmu "Tajne", novosadska barbika dala je 20.000 evra. Pevačica veruje da joj se novac uložen u karijeru vraća, te za potrebe spota "Pozitivna" otputovala je na Ibicu i na taj put povela sa sobom osmoro ljudi. Spekuliše se da je to zadovoljstvo koštalo oko 30.000 evra.

1/11 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Privatna arhiva, printrscreen instagram, ATA images