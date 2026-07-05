OVO SU NAJSKUPLJI SPOTOVI NA SRPSKOJ ESTRADI: Jedan rekord traje više od tri decenije, a još niko nije uspeo da ga obori
Muzička industrija se poslednjih godina značajno promenila, a produkcija spotova postala je neizostavan deo promocije svake nove pesme. Ipak, zanimljivo je da rekord za najskuplji spot na domaćoj estradi i dalje drži projekat snimljen pre više od 30 godina.
Reč je o spotu za pesmu "Za mene si ti" Dragana Mirković, koji je premijerno predstavljen 1994. godine i za koji je, prema javno dostupnim podacima i izjavama same pevačice, izdvojeno čak 90.000 tadašnjih nemačkih maraka. Ta cifra ni danas nije zvanično nadmašena na domaćoj estradi.
U vreme kada je nastao, ovaj spot predstavljao je pravo tehnološko iznenađenje. Dok je većina domaćih izvođača snimala jednostavne video-zapise, Dragana Mirković odlučila se za trodimenzionalnu kompjutersku animaciju, koja je tada bila rezervisana uglavnom za svetske muzičke produkcije.
„Rađenje spota kompjuterom postoji već dve do tri godine u Americi, ono što gledamo već nekoliko godina na MTV i vidimo da je kompjuter dosta zastupljen u tim spotovima i to je nešto što sam ja, naravno, kao svaki čovek koji se bavi poslom koji voli, želela da imam. Da uradimo nešto drugačije, novije, da mi, u Jugoslaviji možemo da kažemo da imamo neki kompjuterski spot“, rekla je Dragana pri premijernom emitovanju ovog spota na televiziji, osvrnuvši se i na samo snimanje spota:
„Raditi jedan kompjuterski spot stvarno nije jednostavno, posebno ovaj. To je rađeno trodimenzionalno, animacija je u pitanju i, bukvalno, snimanje tog spota je na prostoru gde je samo plavo platno iza mene, nema ničega što ćemo videti u spotu, osim mene, a u spotu ćemo videti i taj grad i tog lika MC Tigera“.
Što se tiče spotova u 21. veku, malo je poznato da je najskuplji snimljen za pesmu Marije Šerifović. S obzirom na to da je pesma "Molitva" proglašena za najbolju na Evroviziji 2007. godine u spot za pesmu uložen je ogroman novac.
Što se tiče mlađih izvođača, trenutno u spotove najviše novca ulaže Aleksandra Prijović, koja je snimila mnogo klipova poslednjih godina, a samo za ekranizaciju „Zvuk tišine“ sa novog albuma potrošila je 40.000 evra.
Nataša Bekvalac ne štedi kada su spotovi u pitanju, te svakim iznenadi vernu publiku. Kako su mediji preneli, za spot za novu pesmu "Tajne", novosadska barbika dala je 20.000 evra. Pevačica veruje da joj se novac uložen u karijeru vraća, te za potrebe spota "Pozitivna" otputovala je na Ibicu i na taj put povela sa sobom osmoro ljudi. Spekuliše se da je to zadovoljstvo koštalo oko 30.000 evra.
S druge strane, Viki Miljković je na početku svoje karijere uložila svega 1.000 tadašnjih nemačkih maraka za ekranizaciju pesme "Nikom nije lepše nego nama", poznatija po referenu "Koka kola, marlboro, suzuki". Iako je spot zahtevao minimalno ulaganje, ova pesma ju je proslavila, a Viki je i danas redovno peva na svojim nastupima.