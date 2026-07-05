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Pevačici Selmi Bajrami zabranjen je ulazak u Srbiju nakon što je u javnosti veliku pažnju izazvao snimak koji se proširio društvenim mrežama.

Selma Bajrami na 31. Sarajevo film festivalu Foto: BoBa Nikolić

Na tom video-zapisu Selma, tokom izvođenja pesme "Valle Kosovare", pokazuje gest dvoglavog orla, koji deo javnosti tumači kao simbol takozvane Velike Albanije. Upravo je taj snimak izazvao burne reakcije i pokrenuo brojne polemike.

Ovo je razbesnelo javnost u Srbiji, gde je pevačica i postala popularna, pa su mnogi tražili njen bojkot i zabranu ulaska u našu zemlju.

Međutim, ona je neposredno nakon skandala istakla da se to neće desiti i da će se ona vratiti na scenu u punom sjaju. Ipak, danas je pokušala da uđe u našu zemlju, ali su je policijski službenici zadržali na beogradskom aerodromu.

Podsetimo, pevačica se nakon skandala pravadala.

- Ja ću svuda doći, to što drugi pokušavaju da mi nameste, neće im uspeti - rekla je ona tada.

1/6 Vidi galeriju SELMA BAJRAMI TVRDI DA JE BOSANKA SA KOSOVA, A DA LI JE? Isplivala jedina ISTINA, evo gde je pevačica zapravo ROĐENA Foto: Screenshot, Pritnscreen

Sramna provokacija izazvala lavinu komentara

Ovaj pevačicin potez izazvao je kod nas pravi haos na društvenim mrežama, gde su najoštrije osudili Selmin potez.

"Na srpski trotoar ona neće više zakoračiti", "Jadnice jadna", "Nek ide u Albaniju, šta će izbeglica u Bosni", "Nema više Srbije i parica", "Nećeš se mnogo od Albanaca ovajditi", Seoska kafanska pevaljka", "Nešto se slabo čuje, nedostaje joj Srbija, eto sad pevaj u praznoj hali", "Mrziteljka Srba, krv nije voda", samo su neki od komentara.

Inače, numera koju Selma peva "Valle Kosovare" je na albanskom jeziku, i baš uz ovu pesmu je Selma pokazala "dvoglavog orla".

Iako na prvi pogled zvuči, "Valle Kosovare" (Kosovski ples) je nacionalistička numera kojom se odaje počast albanskoj kulturi, a Kosovo je Srbija i ne može da bude deo njihove tradicije i kulture.