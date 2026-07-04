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Danas pevačica Indi Aradinović slavi jubilarni 40. rođendan, a tim povodom joj se i sestra Edita Aradinović javno obratila. Njihov odnos često je bio u centru pažnje javnosti zbog pojedinih nesuglasica.

Edita je sada poslala jasnu, direktnu poruku svojoj sestri uz staru zajedničku fotografiju. Njih dve su otvoreno ranije govorile da između njih "ne cvetaju ruže", te je Indi istakla da se nada da će joj Edita dozvoliti makar da vidi bebu kada se porodi, a sada je ovaj potez iznenadio ljude na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

- Srećan ti jubilarni 40. rođendan. Želim ti da zaboraviš sve ono što te je bolelo, da se smeješ više nego ikad i da te pronađe prava ljubav koja će te zagrliti, pripitomiti i ugnezditi se u tvom srcu i pokazati koliko vrediš i koliko si posebna - napisala je Edita.

Međutim, sledeće iznenađenje usledilo je kada je primećeno da Indi njenu emotivnu poruku nije ripostovala na Instagramu, dok je mnogo drugih čestitki podelila.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

"Valjda će mi Edita dozvoliti da vidim bebu"

Pevačica se jednom prilikom dotakla odnosa sa porodicom, posebno sa sestrom Editom, naglašavajući da uprkos nesuglasicama udaljenosti i dalje oseća emociju i podršku.

- Moja draga sestra Edita ponosi se time, sve ću joj oprostiti, u drugom je stanju. Nemamo mi odnos, to je to. Srećna sam što postajem tetka, valjda će mi dozvoliti da vidim bebu, valjda je čovek. Da nismo sestre ne bismo se družile - preneo je tada Telegraf.

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