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Folker Era Ojdanić oglasio i otkrio kako se njegov unuk Andrija oseća pošto je koristio narkotike i navodno se predozirao. Era nam je ispričao da se čuo sa snajkom Jelenom noćas odmah nakon koncerta Milančeta Radosavljevića.

Naime, Era je istakao da nije znao šta se dešava sve dok ga novinari na događaju nisu pitali o navodima da se njegov unuk predozirao.

- Ja sam došao na koncert Milančeta Radosavljevića, sa puno pozitivne energije. Nekoliko novinara su me pitali šta se dešava sa Andrijom, ja sam tada prvi put čuo da postoji nešto što je vezano za Andriju. Andrija je tri dana kod majke u Resniku. Nije ni kod mene ni kod Dragutina, mog sina. Ne znam šta se izdešavalo - rekao nam je Era, a porom otkrio da se noćas i jutros čuo sa snajkom.

1/9 Vidi galeriju Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić Foto: Ilija Ilić

- Čuo sam se sa snajkom Jelenom. Noćas, kada sam došao kući oko dva sata, okrenuo sam snajku i pitao je šta se dešava sa Andrijom. Ona mi je rekla da mu je pozlilo kod kuće, ona je bila na poslu, njegova baba, majka od snajke, pozvala je Hitnu pomoć, oni su došli, a on je odbio da ih primi, rekao je da se dobro oseća. Hitna je pozvala policiju i sa policijom su tu pričali, tad je stigla Jelena i objasnila neke stvari. Ja sam se čuo sa Jelenom jutros, on je ustao, doručkovao i prilegao da odmori - rekao je Era Ojdanić.

Era Ojdanić u šoku kada je čuo ovu vest

Podsetimo, Era Ojdanić se oglasio nakon vesti da se Andrija predozirao.