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Veliku pažnju javnosti privukao je Andrija, unuk Ere Ojdanića, koji se navodno predozirao narkoticima. Porodica je pozvala Hitnu pomoć, a Andrija nije sarađivao sa njima, odbijao njihovu pomoć, a na kraju nije hteo ni da ga odvedu u ustanovu za lečenje od zavisnosti.

Da nije usamnjeni slučaj, svedoče i iskustva drugih ličnosti sa estrade. Pojedine ličnosti sa javne scene su se zbog opijata našle čak i iza rešetaka.

1/9 Vidi galeriju Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić Foto: Ilija Ilić

Stefan Đurić Rasta

Drama nasred ulice u Ohridu odigrala se prošle godine, ne samo zbog toga što je Stefan Đurić Rasta posedovao, već i konzumirao nedozvoljene supstance u javnosti.

Reper je tada pred sam odlazak u klub gde je trebalo da održi nastup, na javnom mestu, šetalištu, pušio marihuanu zbog čega su ga zaustavili policajci i stavili mu odmah lisice na ruke, tvrdio je izvor Kurira.

1/10 Vidi galeriju Stefan Đurić Rasta Foto: Instagram

To nije bio prvi put da Rasta bude uhapšen. Naime, Rasta je bio uhapšen 2020. godine kada je policija kod njega pronašla pet grama marihuane, a potom je po nalogu tužilaštva urađen i pretres njegovog stana u kom je pronađena veća količina skanka. Tada je saslušan pred Višim tužilaštvom u Beogradu, nakon čega mu je bio određen pritvor do 30 dana.

Tada, po izlasku iz zatvora, određen mu je kućni pritvor u trajanju od tri meseca.

Bane Vidaković

Glumac Bane Vidaković uhapšen je u julu 2020. godine zbog posedovanja heroina.

Povodom skandala koji je izazvao, tada je istakao da je davno izašao iz tog sveta, te da je bio kolateralna šteta koja je trajala svega 24 sata, a da je potom odmah mogao da se vrati svojim glumačkim aktivnostima.

- Sami smo krivi za neke stvari, dovoljno sam mator da mi neke stvari budu sumnjive. Da sam malo oprezniji, ne bih se našao u takvom društvu - rekao je glumac tada za Kurir.

1/9 Vidi galeriju Bane Vidaković nekad i sad Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Youtube

Sve je počelo još davne 1979. godine, kada je, kako je sam priznao, prvi put uzeo heroin, nakon što je prethodno koristio marihuanu. Vremenom, dok su neki iz njegovog okruženja izgubili borbu sa drogom, on je nastavio s konzumacijom, što je, prema njegovim rečima, dovelo i do raspada njegove porodice.

U jednom trenutku, odlučio je da preseče i pokuša da se vrati normalnom životu. Odluka da se skida bez pomoći lekova bila je izuzetno teška i bolna.

Aca Lukas

Folk zvezda Aca Lukas nikada nije krio da je u prošlosti konzumirao narkotike. Bez obzira na to da li je reč o torti ili nekom drugom poroku, za njega važi samo jedno pravilo - nikada neće probati nešto a da se prethodno nije dobro raspitao o sastojcima.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas ima buran život Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Baš zbog svega navedenog, pevač je i najmerodavniji da svojoj deci da savet i lični primer zašto bi trebalo da izbegavaju drogu u širokom luku.

Osim toga, ne krije da je dugogodišnji konzument alkohola i cigareta, a 2024. je rešio da svoje telo "očisti" od štetnih supstanci.

Folker navodno mesecima posećivao kliniku na kojoj je išao na terapije krvnom plazom, koja pomaže u izbacivanju štetnih materija iz tela i predstavlja jednu vrstu brzog detoksa, tvrde mediji.

Tretmani na ovoj klinici tada su koštali od 300 do 600 evra, u zavisnosti šta te nedelje želi da primi. Folker je navodno u tretmanima bio aktivan mesecima, te je u jednom momentu navodno potrošio oko 30.000 evra.

Zavisna od tableta Pevačica Dara Bubamara nije sklona klasičnim porocima, te tako ne puši, ne pije, ali je jednom priznala da je zavisla od tableta. - Ja sam toliko luda prirodno da ne treba ništa ni da me spušta, ni da me diže. Moj jedini porok, ako bih mogla da kažem, jeste tableta za spavanje, zato što sam non stop pod adrenalinom i ne spavam - otvoreno je govorila jednom prilikom.

Viktor Savić

Viktor Savić osuđen je na novčanu kaznu od 60.000 dinara zbog posedovanja droge. On je uhapšen 16. februara 2006. na uglu ulica Kralja Petra i Kneza Mihaila. Glumac je kupio 1,30 grama marihuane, dok je 0,48 grama hašiša već imao kod sebe. Tokom suđenja, Savić je potvrdio da je droga bila njegova, ali je rekao i da nije znao da je zabranjeno imati je.

1/6 Vidi galeriju Viktor Savić Foto: Nemanja Nikolić

Sinan Sakić

Pokojni pevač Sinan Sakić takođe je imao problem sa zakonom zbog droge. Granična policija je 2017. privela pevača kada je na prelazu Trbušnica pokušao da prošvercuje narkotike. Kod folk zvezde je pronađeno 2,3 grama kokaina koji je sakrio u donji veš. Prvobitna informacija je bila da je u pitanju heroin, ali se ispostavilo da je Sakić imao kokain.

1/6 Vidi galeriju Sinan Sakić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Dragan Udovičić, Printscreen/YOUTUBE/Zvezde granda specijal

Džej Ramadanovski

Džej Ramadanovski jednom prilikom je za Kurir priznao da je tada konzumirao nedozvoljene supstance.

1/11 Vidi galeriju Džej Ramadanovski Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Printscreen

- Ako je kokain droga, onda sam ja narkoman. Poročan sam, svoje poroke sam prigrlio, oni su deo mene i šta sada da se radi. Nikada nisam koristio ono đubre od tableta ili heroin i ozbiljno savetujem omladinu da to ne koriste nikada. Da jesam, sebe bih nazvao smećem od čoveka. Ali sada se trudim da izbegavam bilo kakvu drogu - pričao je ranije pokojni Džej.

Milić Vukašinović

Milić Vukašinović je uspeo da se izleči od narkomanije.

1/6 Vidi galeriju Milić Vukašinović nedavno je napustio bolnicu u kojoj je proveo četiri meseca zbog amputacije noge Foto: Printscreen Pink

- Uspeo sam da se skinem s kokaina dok sam živeo u Londonu od 1971. do 1974. godine i radio dve godine u "Hard rok kafeu", u kojem sam i radio i šmrkao kokain, pio viski i duvao džointe, sve odjednom, simultano - govorio je Milić ranije.

Rambo Amadeus

Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, pre nekoliko godina govorio je za medije o narkoticima.

1/7 Vidi galeriju Rambo Amadeus Foto: AntonioAhel/ATAImages, ATA images

- Probao sam marihuanu kada sam imao 25 godina. Ne mogu da kažem da sam bio navučen, ali mogu da kažem da je bilo perioda kada sam je svakodnevno pušio. Probao sam i heroin jednom. Nekoliko sekundi kad šmrknete osećate se petogodišnji dečak koji je za svoj rođendan dobio igračku koju je danima sanjao. Međutim, posle nekoliko sati kreće drugi period, kreće period kada vas to popušta i tada se osećate kao da ste živi sahranjeni. Vi ste jedno truplo mesa i kostiju koje ne vidi razlog svog postojanja - govorio je Rambo ranije.

Ana Nikolić

Pevačica Ana Nikolić je mnogo puta bila uhvaćena sa čašom u ruci, zbog čega je često na meti kritika javnosti. Ona čak i ne krije da voli da popije koju više, a kako je sama priznala, ubuduće će to raditi u inat dušmanima.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram, Printscrean

- Pijem retko, ali pijem. Naravno da popijem koju čašicu više, pa neću valjda da pijem vodu? Leti volim da se rashladim šampanjacem, a zimi pijem crno vino - rekla je Ana jednom prilikom.

Darko Lazić

Pevač Darko Lazić takođe javno govori o svojim porocima.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir

- Imam dva poroka - motore i piće. Ne mogu da lažem ljude i da kažem da neću više da pijem. Naravno da ću da pijem. Rodiće mi se još neko dete a ja ne mogu da pijem. Nikad nisam bio zavisnik od narkotika. Osećam se bolje nego ikad otkako to ne uzimam. Je l’ trebalo da kažem da nisam to radio? Ne! Jesam. Sam sam jeo go*na i sam sam kriv. Nikad nisam rekao da je to dobro i ja to ne preporučujem drugima - rekao je on jednom prilikom.

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